Nadando por un Sueño...

Por Héctor Taborda





El 9 de enero de 1938 visitaron el Campana Boat Club e hicieron demostraciones la Señorita Jeannette Campbell y Roberto Pipper, figuras cumbres de la natación internacioal. El 19 de marzo de 1940 visita la citada entidad el famoso raidista Pedro Candiotti, llevándose a cabo un almuerzo criollo. Bicho solitario el maratonista acuático. ¿En que piensa durante tantas horas? Nuestro caudaloso Río Paraná fue muchas veces fiel testigo de nadadores notables como Albertondo, que fue el único que pudo concretar su sueño de unir los puertos de Rosario y Buenos Aires. Pedro Condiotti se lo merecía, pero la sudestada y el cansancio en diferentes oportunidades se lo impidieron. En esa lucha del hombre y el agua hay pocas interrupciones, poco contacto con "el afuera" del agua. Continuos giros de cabeza, de vez en cuando, un breve alivio cambiando de posición para nadar estilo espalda. Las antiparras chorreando y el encierro entre las burbujas y el sonido ampliado de sus propios resoplidos. Otro mundo. El primer puesto compartido con el francés Stefan Lecat en la clásica Santa Fe-Coronda y el récord absoluto para la Hernandarias-Paraná. La prueba más larga del mundo, con 88 kms. de recorrido, no le aportaron fama ni holgura económica tan deseada a Gabriel Chaillori. Es que ellos son auténticos enamorados de esta especialidad competitiva en la cual para la gran mayoría el sueño es poder llegar a esa meta que parece ser tan lejana. Héctor Reinoso, un ex futbolista de nuestro medio que fuera en los año 1953/´54 campeón del torneo oficial de la Liga Campanense, vistiendo la divisa del Club San Lorenzo, en el año 1961 pudo coronar otro sueño, demostrando ser también un buen nadador al unir la distancia que nos separa entre los puertos de San Pedro y Campana. En la historia de este deporte asomaron figuras de jerarquía internacional. En pileta la nadadora argentina Jeanette Campbell ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En el 2002 Georgina Bardach, consiguió la medalla de bronce en los 400 mts. en el Mundial de Moscú y medalla de plata en la etapa de la Copa del Mundo de Río de Janeiro. En varones el 27 de abril del ´62, el cordobés Luis Alberto Nicolao conseguía récord mundial de loa 100 metros mariposa, con 57 segundos. Y recién tenía 17 años. Pepe Meolans cumplió sus objetivos y se convirtió en el mejor velocista. El oro en los 50 del Mundial lo puso arriba, bajando sus propias marcas. Volviendo a nuestro Río Paraná, en el mes de febrero y 19 de marzo de 1945 el representante campanense Pedro Querejeta obtiene dos interesantes triunfos en la prueba organizada por el Club Náutico Zárate, en la vecina ciudad sobre un recorrido de 1500 metros. En el año 1978 yo estaba disfrutando de una agradable tarde veraniega, cuando de pronto suena el timbre de mi cada. Salgo y el conocido reportero gráfico Salvador "Yu" Castillo, me venía a buscar para hacer una nota para el diario La Defensa Popular. Acepté la invitación. El motivo era el paso del raidista Julio Zampini, que quería unir Rosario con Buenos Aires. La lancha de la prefectura nos llevó hasta donde fue era ese entonces el Balneario Municipal. Allí nos encontramos, pero a pedido de sus acompañantes, tuve que pasar a una canoa para poder dialogar con Julio, quien entre otras cosas me señaló que su estado físico era excelente. Concluido el reportaje, retorné lo antes posible a mi hogar, me puse delante de la máquina de escribir, redacté la misma y corriendo llegué al diario, para ser publicada y que no perdiera actualidad. En la misma redacción escucho por Radio Rivadavia que el mencionado nadador había abandonado su intento en "Campana"; tan solo unos metros más adelante de donde fue el acuático reportaje. Más allá de esta anécdota es oportuno decir que los deportes individuales son muy sacrificados. Todo se consigue por propio esfuerzo. La natación es uno de ellos y hoy con humildad, les dedico mi reconocimiento para todos aquellos que tantas veces "nadaron por un sueño".

Nadando por un Sueño...

Por Héctor Taborda

