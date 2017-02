La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Lo que hay dentro, es lo que sale”

Por Stella Maris Viñales









Cierta vez, un jefe preparó una breve disertación referida a las relaciones interpersonales en el trabajo. Llevó unas naranjas al escenario como material didáctico para la charla. Abrió la conversación con un joven, brillante como trabajador, que días atrás había tenido una fuerte discusión con otros compañeros, y le preguntó: Si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir? - Él lo miró como si estuviera un poco chiflado y dijo: - ¡Jugo, por supuesto! - ¿Crees que es jugo de limón lo que saldría de ella? - ¡No! (él se reía). - ¿Y jugo de manzana? - ¡Tampoco! - ¿Qué saldría entonces? - ¡Jugo de naranja, obviamente! - ¿Por favor, explícame porqué cuando exprimo una naranja sale jugo de naranja? - Bueno, es una naranja y eso es lo que hay dentro. Asintió con la cabeza afirmativamente y le dijo: Cierto. . … Ahora, por un momento, vamos a suponer que ésta naranja, no es una naranja, sino que eres tú y alguien te aprieta; pone presión sobre ti; te dice algo que no te gusta; te ofende; y fuera de ti sale ira, odio, amargura, y miedo. ¿Por qué sale esto? La respuesta que dio ese joven fue: - Será porque es lo que hay dentro de mí. Fue el final de la disertación. …El silencio en los demás participantes fue total y prolongado Es esta una de las grandes lecciones de la vida: ¿Qué sale de nosotros cuando la vida nos aprieta, cuando alguien nos produce dolor o nos ofende?. Si la ira, el dolor y/o el miedo salen de nosotros, es porque eso es lo que tenemos dentro. No importa quién produce la situación, si es nuestra madre, nuestro hermano, nuestros hijos, nuestro compañero o nuestro jefe, etc. Si alguien dice algo acerca de mi que no me gusta, lo que sale de mi es lo que tengo dentro. Y lo que está dentro, sólo depende de mí, ¡es mi elección! Cuando alguien me presiona y sale amor o comprensión, es porque eso es lo que he permitido que esté en mi interior. Hoy hay una naranja para ti y otra para mí. Ahora, nos toca reflexionar, ¿qué es lo que queremos tener dentro nuestro? porque dice Jesús que "de la abundancia del corazón habla la boca" (Mat. 15:18). A Jesús lo "exprimieron" atrozmente. Pero de Él sólo salió perdón, sangre de amor y misericordia por nosotros. Nos dio vivo ejemplo de que, aunque lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal, ¡de Él sólo salió amor! Tratemos de llenarnos de ese Amor gratuito de Jesús y vivamos cada día siguiendo su ejemplo. Profundiza tu conocimiento del infinito amor de Jesús leyendo Su Palabra. Y tú también descubrirás en ella, la maravillosa obra hecha por Dios, en favor de los hombres. Una vez que tu interior esté colmado con ese amor que puede perdonar y dar misericordia, entonces podrás salir al mundo y hacer tú lo mismo lo que hizo Jesús. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



