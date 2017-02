La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 La Voz del Águila: Del Cielo a la Tierra





He escrito el 2 de febrero de 2017: Los Judas, servidores de Dios, que traicionan la verdad Los signos, aunque sean divinos, no son suficientes. Los signos que el cielo manda a la tierra son un aval del mensaje, son un aval del lenguaje del verbo que se hace palabra, del coraje de decir la verdad. Los signos de los estigmas sangrantes, la sangre que brota de los cuadros sagrados, las visiones de los videntes que ven a la Virgen, las apariciones de la Santa Madre, son todas experiencias místicas divinas que merecen respeto y devoción. Pero si éstas no son avaladas por un mensaje a favor de la justicia, a favor de los débiles, en contra de los poderosos y de los tiranos del mundo, en contra de los pecados de los hombres poderosos de la iglesia, en contra de todos los criminales de la Tierra y, sobre todo, teniendo siempre el valor de decir la verdad, la única que libera al espíritu de los hombres, todas esas experiencias resultan ser falsas. Por lo tanto todos aquellos, que viven experiencias místicas con signos particulares como los sagrados estigmas, u otras como la videncia, las locuciones interiores, previsiones, visiones, tienen el deber de decir la verdad sobre lo que ocurre en el mundo, de señalar a quienes están de parte del mal, de tomar una posición en contra de las guerras, en contra de todos los males de la Tierra y de dar nombres y apellidos de los asesinos, de los criminales, de quienes son los seguidores del anticristo y de satanás, exaltando a Cristo, el valor de la humildad y, sobre todo, anunciando la justicia divina. La única salvación para todo el género humano después de la redención que Cristo nos ha ofrecido con su crucifixión. Mentir, o hasta incluso callar la verdad, obedecer ciegamente y permanecer en silencio con tal de obtener un reconocimiento eclesiástico, gozando de más adeptos, significa seguirle el juego del maligno. Cuando Dios llama a un hombre, o a una mujer y reciben en sus cuerpos, o en sus espíritus los signos divinos, se ven llamados a decir la verdad. Si callan son unos Judas y como tales serán juzgados por Cristo. He escrito esto en nombre de la verdad. Palermo (Italia) 02 de Febrero de 2017 G. B. Facebook: Lavoz del Águila Web: www.unpuntoenelinfinito.com

La Voz del Águila: Del Cielo a la Tierra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: