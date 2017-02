La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Rugby - CCC:

El capitán del equipo superior de Ciudad de Campana, Nicolás Fernández, se refirió al inicio de una nueva pretemporada de cara al torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). "Queremos consolidarnos en el Grupo II y como equipo", asegura. Desde el pasado lunes 23 de enero, el plantel superior del Club Ciudad de Campana se encuentra avanzando con su preparación para una nueva temporada de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) bajo las órdenes de Cristian Palacios, Gustavo Calvi, Nicolás Danylyzyn (entrenadores) y César Gigena (Preparador Físico y de Destrezas). El Tricolor estará disputando el campeonato de la Segunda División que comenzará el 1º de abril (como local ante Los Cedros) y que se extenderá a lo largo de todo el año. "Estamos emocionados y ansiosos de arrancar otro año de rugby", cuenta el capitán del CCC, Nicolás Fernández, quien resaltó el inicio de la preparación: "Contamos con caras nuevas en el staff de entrenadores, con un preparador físico que hace mucha hincapié en las destrezas y la técnica, algo que se vio claramente que nos falta mucho. Pero creo que estamos muy abiertos a mejorar y espero que sea vea a lo largo de campeonato". En esta preparación, el Tricolor busca consolidar un grupo de alrededor de 40 jugadores, algo que se complica por tratarse de un deporte amateur y por las obligaciones que tiene cada jugador. Igualmente, el capitán analiza con optimismo este proceso: "Al grupo lo veo excelente, con muy buena onda, a pesar de la diferencias de edad que hay entre algunos (desde 18 hasta 40 años). Tenemos conductores muy jóvenes y referentes muy grandes, pero nos combinamos justo para formar un equipo", señaló, al tiempo que destacó que el punto fuerte del plantel es "la entrega y la actitud". En este 2017, Ciudad de Campana estará compitiendo en el Grupo II, que determinará ascensos al Grupo IC y descensos al Grupo III. Así, los rivales del Tricolor este año serán: San José, Atlético y Progreso, Areco RC, Tigre, Varela Jr, El Retiro, Argentino, San Andrés, Mercedes, Las Cañas, Tiro Federal de San Pedro, San Marcos y Los Cedros. Precisamente, sobre el nivel de competencia que ofrecerán estos equipos, Nico Fernández afirmó: "Los veo a todos muy parejos. Hay equipos que hacen diferencia porque ya están consolidados en el Grupo y saben manejar los partidos, pero sinceramente Campana va a marcar un ritmo que no creo que esté a la altura de los otros equipos". En tanto, puertas adentro, el capitán se refirió a las expectativas existentes en el plantel del CCC: "Queremos consolidarnos en este nuevo Grupo y terminar lo más arriba posible, aunque todo es relativo. Lo primero que se piensa es en salir campeón, pero primero debemos consolidarnos como equipo y en el Grupo. Estaría espectacular que se diera esto en este año, aunque es poco probable. Todo se basa en el compromiso que tengamos todos. Al fin y al cabo, uno mismo se marca sus límites". De a poco, explica Nico, Ciudad está tratando de incorporar "cosas nuevas", por lo que todavía no se hizo hincapié en cuestiones tácticas que puedan ser novedades para esta temporada. "Recién empezamos", remarca el forward que asegura que todavía no ve "ni ansiedad ni nervios" en sus compañeros. "Eso ya va a llegar en las próximas semanas, pero es tan sólo una demostración de lo que se extraña este deporte cuando no se lo practica", cuenta.

NICO FERNANDEZ, CAPITÁN DEL EQUIPO TRICOLOR.



