Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría está arrancando su campeonato durante este fin de semana en el Autódromo de Mar de Ajó. Televisa la TV Pública desde las 11 hs. ASEGURAR: En nota televisiva Sebastián Abella aseguró que como todos los años hará entre cuatro y cinco carreras en el TC Pista con el mismo equipo del año anterior. Todo estará supeditado a que sus tiempos se lo permitan. IGUAL: Aunque las altas temperaturas se reflejaron en el fin de semana igual Ignacio Lopez estuvo probando con su karting de cara al inicio del campeonato de la categoría Pako en la clase M.N.C. con la atención del karting por parte de su padre. ENCUENTRO: En el Club del Primer Auto Argentino están organizando un encuentro de Motos de todos los modelos y años el próximo 18 de febrero en horas de la tarde noche. De esta manera el club mencionado sigue desarrollando eventos para la satisfacción de todos los tuercas. SIGUE: Valerio Diamante sigue en el Turismo Pista en la Clase Uno donde ya el auto está terminado y el representante de Capilla del Señor tiene casi todo cerrado para hacer toda la temporada. COMPRAR: A fines del año pasado Juan Garrido compró una moto para correr en motocross y el papá de los niños campeones desea hacer alguna competencia en la presente temporada cuando den los tiempos y los presupuestos. NOCHE: A partir de la semana anterior en el Kartódromo de Zárate se puede girar y probar en horas de la noche a partir de las 19 horas hasta las 22 hs. Los días viernes, sábados y domingos. PRESENTACION: El zarateño Benitez sigue probando de cara a su presentación en la categoría Kart Plus desde la primera fecha donde el pibe se muestra muy entusiasmado con su debut en el mundo del automovilismo. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del Automovilismo a nivel nacional está arrancando su certámen en el autódromo de Mar de Ajó. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. INVITADOS: La intención de Hugo Paoletti presidente de la categoría Turismo Nacional es hacer este año una carrera con pilotos invitados algo que nunca se implementó en la categoría y que marcara un ante y después para la misma. PROBAR: En el fin de semana estuvo probando en el autódromo de Alta Gracia el zarateño Julián Falivene en condición de invitado en el equipo . Mirá donde quieren que ocupe una butaca en el Tope Race Juniors en esta temporada donde el piloto en cuestión tendrá una reunión esta semana para empezar a definir esta posibilidad. EVALUAR: Los autódromos de Pigue y Balcarce serán evaluados para empezar a definir si están en condiciones de ser visitados por las categorías nacionales. Por el momento no hay ninguna notificación donde se habilite a los mismos. NEGOCIAR: Darío Arcos el piloto riojano con un gran nivel competitivo está negociando su continuidad en el equipo Yamaha donde es el piloto número uno de la terminal en el motocross enduro. El tema económico es lo que hoy por hoy está siendo el punto a resolver y ponerse de acuerdo. PARTE: Es bueno establecer que Darío Arcos es el piloto oficial con excelente resultados y forma parte de la estructura que preside Carlos Debesa en la ciudad de Campana donde ambos le permitieron a Yamaha obtener muy buenos resultados. EXPOSICION: Es cierto que el Fiat 147 está listo y terminado para correr pero la idea de Leandro Bijarra es por el momento tenerlo en esas condiciones para cuando se tome alguna determinación por el momento se deje ver el auto en alguna exposición. SUEÑO: El pibe de nombre Maximiliano tiene el sueño de correr en karting y ya no sabe con quien hablar en la familia para que lo respalden y poder lograr su objetivo. El abuelo Ricardo aún no comenzó a inclinar la balanza para su nieto. VISITAR: Próximamente Pablo Copetti se comprometió visitar Campana para agradecer a la gente de la zona por todo lo que le brindaron antes y durante el Dakar y visitarlos para poder saludarlos personalmente. PODER: La hija de Gabriel Emma sigue entusiasmada por poder correr en Rally como navegante dentro del equipo que cuenta con cuatros autos para esta temporada. Por el momento nada está definido. CONDICION: Desde la condición de piloto invitado de Bortot en el TC Mouras estará corriendo el zarateño Juan Carlos Bava durante este fin de semana en Mar de Ajó. Carly aceptó con alegría esta posibilidad pero para nada abre alguna idea de retomar a la categoría. CICLO: En reciente nota televisiva Pablo Fernandez aseguró que correr en el Turismo Mejorado Histórico es sumarse a una categoría que tiene un parque interesante de máquinas pero su ciclo como piloto ya se cumplió además vendió su auto y no estará corriendo este año sino recibe alguna invitación para hacerlo como invitado. CURSO: Si bien Delfina Villaverde está con toda la intención de correr en karting este año a la hora de hacer la licencia médica junto a la joven su padre Pablo también le dará curso a la misma porque en algún momento también se puede subir a un karting. REPRESENTAR: Los hermanos Fontanot quieren tener todo terminado para estar en la alta competencia en esta temporada donde los representantes de Zárate quieren continuar en la categoría del TC Regional. CATORCE: Tras su actuación en el Turismo 4000 Argentino el año pasado Darío Laccette se quedó con el número catorce para este año en los laterales. Ahora habrá que ver si lo va a mostrar en pinta en este 2017. TRABAJAR: Avanzan los trabajos en la organización del encuentro del próximo 18 de febrero en nuestra ciudad de motos que desarrollará el club del Primer Automóvil Argentino a realizarse en la plaza España frente al museo donde ya se van convocando a todos quienes son amantes de este mundo de las dos ruedas. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría arranca su presente campeonato en el Autódromo de Mar de Ajó durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. IDOLO: Días atrás Hugo Novoa dentro de su lugar de trabajo en el Lubricentro de la calle 9 de Julio entre nostalgioso y amargado hacía saber que el TC ya no es lo mismo sin la participación de su ídolo el gringo Del Bo lo que sorprendió a todos los presentes que lo escuchaban atentamente. RECONFORTADO: Tras el balance que arrojó el último Dakar sin dudarlo Oreste Berta se sintió muy reconfortado por el excelente trabajo que desarrolló el equipo MX Devesa en el cuatriciclo de Pablo Copetti que terminó tercero, hizo podio y fue el mejor equipo clasificado en el cierre de la carrera. ARMADA: La Cupecita de Nestor Rodriguez está armada para participar este año en la categoría APTCH donde hay una intención de hacer la mayor carrera del calendario con muchas posibilidades que Juan Manual sea quien conduzca la misma. ENCARAR: Lucas Dobladez se estará sumando a la categoría Alma en la Clase TC 1100 donde finalmente contará con la motorización de Rubén Alfonso para encarar la temporada. DEJAR: Con el impulso de siempre Javier Murillo esta abocado al mundo de los Jeep 4x4 donde todos los fines de semana se reúnen en un campo con un terreno ideal para la aventura y nuestro personaje hace de las suyas. Dejó los remos por el volante. CENAR: Como todos los jueves tras la reunión habitual en el museo los dirigentes del Club del Primer Automóvil se reúnen a cenar donde se destacan por las cuestiones gastronómicas Edgardo Yasinki y Nestor Rodriguez que no perdonan nada de lo que pasa por su mesa. INSCRIPCION: Sigue abierta la inscripción para quienes desean hacerse socio del Club del Primer Automóvil Argentino donde todos los días por la tarde en el propio Museo pueden concretar esta posibilidad. Esto hace posible que la institución prosiga en pleno crecimiento. IDEA: Las cuestiones presupuestarias están complicando el arranque de Maximiliano Civitarese en la Clase Dos de Alma con su Fiat Uno donde la ideal del representante de Zárate tiene la intención de comenzar desde la primera del año. ARRANQUE: Dos pilotos más se sumaron a la estructura de Juan Sbarra para el arranque de este campeonato en la categoría Alma. Los dos a bordo de un Fiat cada uno, ellos son: Nicolás Richas y Guillermo Rodriguez. Como se lee el preparador de Campana tendrá mucho trabajo este año. PROYECTO: Los dirigentes del Zárate Moto Club está en un proyecto interesante para toda nuestra zona y en orden conjunta con el municipio local tienen una propuesta que puede cambiar el automovilismo de toda esta zona. Bienvenido! FORTALEZA: En la fortaleza de Tártara siguen trabajando en la Dodge de "Nacho" de casa al inicio del próximo campeonato donde el varias veces campeón intentara tener la posibilidad de buscar el Uno como la pasada temporada que peleó hasta las últimas fechas.

Rincón Tuerca

