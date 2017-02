La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/feb/2017 Otamendi y Defensores de La Esperanza ponen a rodar sus ilusiones en el Torneo Federal C









TODAS LAS REGIONES Región Pampeana Norte: 40 equipos, 10 zonas. Región Pampeana Sur: 37 equipos, 10 zonas. Región Patagónica Sur: 14 equipos, 4 zonas. Región Patagónica Norte: 18 equipos, 5 zonas. Región Cuyo I: 16 equipos, 4 zonas. Región Cuyo II: 20 equipos, 5 zonas. Región Centro I: 37 equipos, 10 zonas. Región Centro II (Córdoba): 20 equipos, 5 zonas. Región Norte: 37 equipos, 10 zonas. Región Litoral Norte: 44 equipos, 12 zonas. Región Litoral Sur: 27 equipos, 7 zonas BELGRANO-SARMIENTO, SUSPENDIDO POR LLUVIAS La Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte debía comenzar anoche con el duelo zarateño entre Belgrano y Sarmiento que se iba a disputar en la cancha de Villa Massoni. Sin embargo, las lluvias caídas ayer generaron la suspensión de este encuentro que enfrentaba a los dos rivales que tendrán Defensores de La Esperanza y Otamendi FC en esta primera fase del Torneo Federal C. Hasta anoche se desconocía para qué fecha podría ser reprogramado este partido entre los dos elencos zarateños que disputan este certamen. Se enfrentarán desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo por la primera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. Con muchas expectativas y después de un intenso proceso de armado y preparación, dos equipos de la ciudad volverán a poner a Campana en el mapa del gigantesco Torneo Federal C. Serán Otamendi FC y Defensores de La Esperanza, que esta tarde debutarán en el certamen enfrentándose desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo. Ambos integran la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a dos equipos de Zárate: Belgrano y Sarmiento. Este año participarán del Torneo Federal C un total de 310 equipos de 23 provincias, que se dividirán en 11 regiones y 82 zonas para avanzar en la disputa del certamen que otorgará 16 ascensos al Torneo Federal B. OTAMENDI FC "Nosotros presentamos un proyecto junto al manager Javier Magua para conformar una plantilla con 75% de jugadores del club", cuenta Emmanuel Vera, presidente de la institución. "Logramos ese primer paso del proyecto e, incluso, sumamos refuerzos que tienen historia con el club y que ratifican ese sentido de pertenencia que queremos que tenga el equipo para con el club y el barrio", agrega. De esos refuerzos se destacan Marcelo "Coco" González, Gastón Rondán, Santiago Bonora y Carlos Ocelli, aunque estos dos últimos no fueron habilitados para hoy por cuestiones administrativas. Además, Vera también resaltó la llegada del cordobés Matías Silva, quien no sólo es parte del equipo, sino que además se convirtió en el preparador físico del conjunto que dirige Mauricio Torreira. "Todos cayeron muy bien en el club. Ojalá, más allá de los resultados, cuando terminemos la competencia, sigamos siendo los mismos 35", señala el Presidente y jugador de Otamendi FC. Durante la preparación, el Tricolor jugó amistosos con Atlético Baradero y con Matienzo de Ramallo. Y de acuerdo a lo visto en esos encuentros y sumado a la recuperación de "Coco" González, la probable formación para esta tarde de Otamendi sería: Alexis Tapia; Fernando Criado, Mariano González, Leonardo Cáceres, Bruno Bernales; Pablo Córdova, Matías Silva, Ulises Bertani, Marcelo González; Gastón Rondan y Pablo Tornatori. DEFENSORES DE LA ESPERANZA El Verdinegro, dirigido por la dupla Miguel Ríos y Cristian Tejera, logró conformar un plantel de experiencia, con refuerzos provenientes del Torneo Federal B como Nicolás Tapia y Andrés Unrein; con otros de mucha trayectoria en el Ascenso como Julio Navarro y Federico Díaz (dos ex Villa Dálmine); y también con varios jugadores de reciente paso por Puerto Nuevo como Tulio Barrios, Martín Canale, Pablo Godoy y Sergio Robles. "El balance de la preparación es totalmente positivo. Mantuvimos la base del equipo que logró clasificar y sumamos refuerzos de experiencia. Estamos muy motivados, esperando que arranque el torneo para sacarnos esa ansiedad que se generó en el club", cuenta Tejera. La mala noticia para el Defe para este debut es que no podrá contar ni con Tapia y Unrein por cuestiones administrativas y posiblemente sea baja también Canale, por una molestia muscular. Así, aunque no fue confirmada, pero de acuerdo a lo que se pudo ver en los partidos amistosos, la alineación titular de Defensores de La Esperanza para esta tarde sería con: Daniel Doello; Agustín Godoy, Miguel Ríos, Julio Navarro, Sergio Robles; Tulio Barrios, Martín Canale o Alexis Curto, Leandro Sánchez Brizuela; Javier Tejera; Pablo Godoy y Federico Díaz. En su preparación, jugó amistosos frente a Sarmiento de Zárate, un combinado de jugadores libres y también frente a Puerto Nuevo y Villa Dálmine.

LA ESPERANZA CERRÓ SU PREPARACIÓN CON UN ASADO AL QUE ASISTIÓ EL INTENDENTE.





OTAMENDI FORMÓ UN EQUIPO CON "SENTIDO DE PERTENENCIA". LA REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE La Región Bonaerense Pampeana Norte está conformada por 40 equipos en total, que se dividen en diez zonas de cuatro cada una para la Etapa Clasificatoria. En cada grupo se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Una vez concluidas esas seis fechas, los primeros de cada zona avanzarán directamente a la Segunda Fase de la Etapa Final. En tanto, los diez equipos que terminen segundos y los dos mejores terceros deberán atravesar la Primera Fase de la Etapa Final. Esos 12 conjuntos disputarán duelos a partidos de ida y vuelta, definiéndose así los seis que seguirán en competencia. Entonces, esos seis más los diez primeros, se conformará el cuadro de Octavos de Final, disputándose series a partidos de ida y vuelta hasta definir los dos ascensos de esta Región Bonaerense Pampeana Norte. Las diez zonas que tendrá esta Región son las siguientes (entre paréntesis, las Ligas a la que pertenece cada equipo): ZONA 1: Del Acuerdo (San Nicolás), Matienzo FC de Ramallo (San Nicolás), Atlético Baradero (Baradero) y Peña Boca Juniors (Arrecifes). ZONA 2: Argentino (Pergamino), Argentino (Chacabuco), Juventud (Rojas) y Jorge Newbery (Rojas). ZONA 3: Colonial de Ferré (Ascensión), FC Matienzo de Alberdi (Vedia), Racing (Colón) y Porteño FC (Colón). ZONA 4: Villa Belgrano (Junín), River Plate (Junín), Viamonte FC (Los Toldos) y Juventud Unida (Lincoln). ZONA 5: El Fortín (Salto), Sport Salto (Salto), Deportivo Colón (Chivilcoy) y Gimnasia (Chivilcoy). ZONA 6: Defensores de La Esperanza (Campana), Otamendi FC (Campana), Sarmiento (Zárate) y Belgrano (Zárate). ZONA 7: SATSAID (Luján), Sportivo Pilar (Escobar), Presidente Derqui (Escobar) y Malvinas (Escobar). ZONA 8: Atlético Luján (Luján), Mercedes FC (Mercedes), Atl. Trocha (Mercedes) y San Miguel de Las Heras (Lobos). ZONA 9: Deportivo Coreano (Lobos), ADIP (La Plata), Progreso de Brandsen (Chascomús) y El Salado de Belgrano (Chascomús). ZONA 10: Unión Vecinal de Etcheverry (Chas-comús), Racing de Bavio (Chascomús), CRIBA (La Plata) y Porteño de Ensenada (La Plata).



