La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 Torneo Federal C:

Otamendi FC comenzó con el pie derecho: 2-0 a Defensores de la Esperanza











MARCELO "COCO" GONZÁLEZ FUE EL AUTOR DEL PRIMER GOL Y, ADEMÁS, LA FIGURA DEL JUEGO En cancha de Puerto Nuevo se impuso con goles de Marcelo González y Pablo Tornatori en un partido que terminó con cinco expulsados. Fue el punto de partida para los dos equipos campanenses en esta competencia. En cancha de Puerto Nuevo, ante un gran marco de público, los dos equipos campanenses abrieron su participación en el Torneo Federal C. Y la sonrisa final fue para Otamendi FC, que supero 2-0 a Defensores de La Esperanza y comenzó este certamen con el pie derecho gracias a los goles de Marcelo González, la figura del encuentro, y Pablo Tornatori. De esta manera, Otamendi picó en punta en la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte que también integran Belgrano y Sarmiento de Zárate, que el sábado debían enfrentarse en la cancha de Villa Massoni, en un partido que finalmente fue suspendido por las malas condiciones climáticas. En cambio, el domingo, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, sí rodó la pelota. Y de entrada salió un encuentro friccionado, producto de los nervios propios del debut y del marco presente también. Así, los primeros apuntes se dieron a los 14 minutos, cuando tras una falta de Julio Navarro se generó un tumulto del que salieron expulsados Mariano "Tweety" González y Tulio Barrios. Con diez cada uno, fue Otamendi el que lució mejor parado y más sólido, ante un Defensores de La Esperanza que tuvo una floja actuación colectiva y que terminó dependiendo demasiado de acciones aisladas e individuales. La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, cuando "Coco" González quedó de frente al arco y remató a la derecha de Daniel Doello, quien se estiró y rozó el balón, sin poder evitar el gol del "Gallito". Con la ventaja a su favor, orden y el buen juego de su número 10, Otamendi logró controlar las acciones ante un "Defe" impreciso y con dificultades para profundizar. Encima, el Verdinegro perdió a Federico Díaz los 15 minutos del segundo tiempo, cuando vio la roja por una supuesta agresión. Seis minutos después, de contra, Pablo Tornatori quedó mano a mano con Doello, lo eludió y definió al arco vacío, aunque Sergio Robles estuvo cerca de evitar el gol con un cierre extremo (la pelota le pasó por debajo antes de llegar a la red). Con el 2-0 y un Defensores maniatado, la victoria de Otamendi se fue solidificando con el correr de los minutos, que todavía guardaban dos expulsiones más, una por lado: Iván Castillo a los 35 por exceso verbal en el Tricolor; y Nahuel Bardallo a los 44 en Defensores de La Esperanza por doble amarilla. En la próxima fecha, con estas bajas por expulsiones, Otamendi deberá visitar a Sarmiento en Zárate, mientras que Defensores de La Esperanza recibirá a Belgrano en cancha de Puerto Nuevo. SÍNTESIS DEL PARTIDO OTAMENDI FC (2): Alexis Tapia; Fernando Criado, Leonardo Cáceres, Bruno Bernabé, Adrián Merlo; Pablo Córdova, Mariano González, Matías Silva (ST 25m Iván Castillo), Marcelo González; Emmanuel Vera (ST 12m Carlos Del Fabro) y Pablo Tornatori (ST 40m Ulises Bertani). DT: Mauricio Torreira. SUPLENTES: Nicolás Sosa y Juan Leiva. DEFENSORES DE LA ESPERANZ (0): Daniel Doello; Agustín Godoy (ST 32m Nicolás Giménez), Julio Navarro (ST 22m Franco Bonfanti), Miguel Ríos, Sergio Robles; Tulio Barrios, Nahuel Bardallo, Leandro Sánchez Brizuela (ST 30m Ramiro Litardo); Javier Tejera; Pablo Godoy y Federico Díaz. DT: Miguel Ríos - Cristian Tejera. SUPLENTES: Gustavo Bergara y Yair Carré. GOLES: PT 21m Marcelo González (O). ST 26m Pablo Tornatori (O). EXPULSADOS: PT 14m Mariano González (O) y Tulio Barrios (DLE). ST 15m Federico Díaz (DLE); 35m Iván Castillo (O) y 44m Nahuel Bardallo (DLE). ARBITRO: Cristian Aranda. ASISTENTES: Lucas Moris y Rodrigo Roffe.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL "GALLITO" TRAS EL TRIUNFO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).





LOS TITULARES DE DEFENSORES DE LA ESPERANZA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).





LA FORMACIÓN DE OTAMENDI PARA EL DEBUT (FOTO: ANDRES RAJOY RIVAS). Abella y Roses dijeron presentes El intendente Sebastián Abella acompañó el primer partido de los dos equipos de nuestra ciudad que participan del Torneo Federal "C". Junto al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses; el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; y el Subdirector de Economía Social, Juan Manuel Tejera, estuvo en el campo de juego antes del inicio del encuentro y tuvo la oportunidad de saludar a los jugadores de ambos conjuntos. "Nuestra intención es acompañar a todos los clubes de Campana ya que consideramos al deporte como una herramienta fundamental de inclusión social", aseguró el jefe comunal. SOLIS Y RECALDE. Entre los asistentes a este encuentro del Torneo Federal C también se destacaron las presencias de Nazareno Solis (actual jugador de Boca Juniors) y también de Federico Recalde (volante de Villa Dálmine), quien está identificado con Defensores de La Esperanza e, incluso, siguió el partido junto a la parcialidad del Verdinegro detrás de uno de los arcos.

Abella y Roses saludaron a los jugadores.

Torneo Federal C:

Otamendi FC comenzó con el pie derecho: 2-0 a Defensores de la Esperanza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: