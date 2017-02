La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 Suman dos camiones para la recolección de montículos y elementos en desuso







Ambos vehículos forman parte de un plan integral del Municipio de mejoramiento integral del espacio público urbano. Las multas para quienes arrojen indebidamente residuos en la vía pública ascenderán hasta los 12.000 pesos. El Municipio incorporó dos camiones que serán destinados a la recolección de montículos y elementos en desusos arrojados en la vía pública. "Esa es una labor que Agrotecnica Fueguina actualmente no realiza dado que no está en el convenio. Tras incorporar nuevos vehículos a la empresa, decidimos reutilizar dos camiones que quedaban fuera de circulación para que el Municipio efectúe dicha tarea", comentó el intendente Sebastián Abella. Ambas unidades forman parte de un nuevo plan integral del Municipio de mejoramiento integral del espacio público urbano. La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible estará a cargo del retiro de montículos tanto en el casco urbano como en los barrios. "Se trata, por ejemplo, de bolsones de arena o escombros que son de difícil recolección o bien algunos elementos en desuso", detalló el jefe comunal. "Actualmente –explicó Abella- hay una numerosa cantidad. Por eso, realizamos nuestro aporte para reducirlos. Pero también le solicitamos colaboración a los vecinos y les pedimos que cuando posea en su domicilio algún tipo de residuo que no haya sido recolectado lo notifique para coordinar su retiro", enfatizó al tiempo que aseguró que "todos queremos una ciudad limpia y ordenada". Marcelo Mojica, subdirector de Evaluación para el Desarrollo Sostenible, coincidió con el jefe comunal en la solicitud de responsabilidad a la hora de disponer de los residuos domiciliarios. "Le pedimos, por favor, a los vecinos que no arrojen la basura en los canteros. Le solicitamos que coloquen los residuos en bolsas para poder recolectar correctamente", subrayó. Además comentó que se trabaja junto al CIMoPU para identificar a aquellos que están infringiendo la normativa vigente. En relación a ello, comentó: "A aquellos vecinos que sean debidamente identificados se le aplicará la sanción que corresponda con multas que ascienden hasta 12.000 pesos. Así deberán rendir cuentas al Juzgado Municipal de Faltas". Finalmente, mencionó que para coordinar el retiro de residuos, los vecinos podrán comunicarse al CEMAV a través del 0800 122 7222.

