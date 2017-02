La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 Los gremios docentes rechazaron la primera oferta salarial del Gobierno provincial







La administración de María Eugenia Vidal les ofreció un aumento anual del 18% dividido en cuatro cuotas. Los sindicatos lo calificaron como "irrisorio". Corre riesgo el inicio de clases previsto para el próximo 6 de marzo. Los gremios docentes bonaerenses rechazaron este lunes la oferta de aumento salarial de un piso del 18 por ciento en cuatro cuotas formulada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para 2017. María Laura Torre, secretaria gremial de SUTEBA, habló tras un encuentro de Comisión Técnica Salarial que se realizó en el ministerio de Economía, en La Plata, entre representantes del Frente Gremial -que integran SUTEBA, FEB, UDA y AMET- y UDOCBA con funcionarios de esa cartera y de las de Educación y la de Trabajo. "Necesitamos una paritaria nacional docente, que es un derecho de la democracia y debe ser respetado", dijo Torre y añadió que "queremos una mejor recomposición salarial, sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos en 2016". "No podemos aceptar esta oferta del 18%. Es irrisorio el planteo que hacen. Como mujer, le digo a la gobernadora Vidal que con ese sueldo que nos proponen es imposible afrontar los gastos de una casa, sobre todo en este contexto de aumentos y tarifazos como el actual", agregó. Con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita el inicio de clases el 6 de marzo próximo, el Gobierno ofertó a los gremios un 18% como piso en cuatro tramos, ajustable por el índice de inflación del INDEC; pero a los gremios les pareció "insuficiente". En tanto, René Cruz, de la FEB, analizó que "lo que se ofrece, nos deja por debajo de la línea de pobreza, que está en $13.800. Serían $220 más por mes, lo cual es inaceptable ante el aumento de precios actual". Antes de la reunión, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, había adelantado que rechazarían la oferta que firmaron otros sectores de estatales y adelantó que pedirán "por lo menos un 35%" de incremento en el sueldo del maestro de grado, que hoy está en $ 9.800, para quienes tienen un cargo frente a alumnos. Fuentes del gobierno bonaerense atribuyeron el rechazo de la oferta a cuestiones políticas y explicaron que "Baradel es kirchnerista y no quiere que al Gobierno le vaya bien, está en contra de todo". "El diálogo es posible entre quienes tienen voluntad de acordar. Los gremialistas deben defender el interés genuino de sus representados. Si el interés de llegar a un acuerdo es genuino, nos vamos a poner de acuerdo. Si el interés de Baradel no es gremial y es político, no. Y Baradel hace política. No defiende el verdadero interés de los maestros", concluyeron.

