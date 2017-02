La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 El Partido Justicialista pide por las medidas de transparencia anunciadas por la gestión









NOTICIA RELACIONADA: Andrea García aseguró que se "privatizó la cultura campanense" Solicitan que se publique los sueldos de los funcionarios, la evolución de la plantilla de empleados municipales y el Boletín Oficial. El Partido Justicialista de Campana le solicitó a la gestión de Cambiemos que cumpla con publicar la totalidad del Boletín Oficial y, además, los sueldos de los funcionarios, junto con un registro de altas y bajas en el plantel municipal. Joel Vallomy explicó que el pedido se basa en "anuncios que hizo Sergio Roses en 2016", cuando declaró que se iban a hacer públicos "los ingresos de los funcionarios públicos del Municipio" a través de la página web oficial del Estado local. "A casi un año de estos anuncios ´inéditos de transparencia´, según las mismas palabras de Roses, nada ha pasado. Lo único que tenemos fue la renuncia que hizo el intendente a los gastos de representación, pero nunca supimos si realmente sucedió. Tampoco quedó claro cuánto están cobrando los cargos jerárquicos del Municipio, que muchas veces son ocupados por funcionarios que no son de Campana, a los que se les pagan bono por distancia o desarraigo que encarece su sueldo", afirmó Vallomy. El referente justicialista calificó esta falta de información como una "promesa incumplida" -dentro de la que incluyó también el registro de proveedores-, representando una "tomadura de pelo a la ciudadanía". "Son temas que no queremos dejar en el olvido porque nos gustaría que se cumplieran. Le vamos a pedir al intendente que tome cartas en el asunto", adelantó. Al mismo tiempo, cuestionó que el Municipio no publique la evolución de la plantilla de empleados, aunque pese a eso -a partir de un análisis del Boletín Oficial hecho público al día de hoy- estimo que ha habido un "crecimiento" en la misma. En ese sentido, comentó que el Gobierno debería compartir "una especie de monitor de personal" donde se especifique la evolución mes a mes, junto con cuál es el crecimiento de cada área del Municipio "en relación a las contrataciones". "No les gustará mostrar que tuvieron un Municipio en declaración de emergencia económica un montón de meses y de repente eso no se condice con las actitudes que se tomaban", dijo Vallomy al ser consultado sobre su opinión sobre la no publicación de estos datos. "Cuanta más transparencia haya es mejor para el oficialismo y la oposición", subrayó. Por su parte, Andrea García criticó a al intendente municipal y al presidente del HCD por tener "esta idiosincrasia", señalando que la gestión de Cambiemos "habla de mucha apertura, transparencia y diálogo, pero que fueron todos slogan de campaña". En tanto, Leonardo Ramos, de Frente Ciudadano, aseguró que "no es muy difícil ni costoso poner en la página web del Municipio cuáles son los sueldos de los funcionarios y cuál es la planta del Municipio". Finalmente, desde la Agrupación Tercera Posición, Alejandro Robledo lamentó que el "sinceramiento" del que habla Cambiemos solo sea "para las tarifas y para que los vecinos de Campana paguen más impuestos". "Pedimos que sinceren lo que cobra cada funcionario y los transparenten publicando en la página web", insistió.

JOEL VALLOMY ENCABEZÓ LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE BRINDÓ EL PJ CAMPANA.



