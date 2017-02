La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 La Plaza Eduardo Costa se pintó de colores con el Camping Artístico







La primera edición del febrero volvió a reunir a artistas locales que entretuvieron a grandes y chicos. El Camping Artístico lo hizo de nuevo, ahora en febrero. Así salió otro viernes en el que reinó la alegría y tanto grandes como chicos disfrutaron de una tarde feliz. Con sus reposeras y mate de por medio, la gente se sentó a distenderse un rato al final de la jornada laboral. Pablo Bonesi, Caro Ferrante, Ale Acuña y Chivo Chesini expusieron sus temas recibiendo el aplauso del público presente, mientras que Roberto Pérez y Sofía Milanesi hicieron creaciones mágicas con sus pinceles y colores. En fotos se pudo ver trabajos de Macarena Albornoz, Aixa Franzoni, Martina Orsingher y Carolina Lemos. El humor llegó de la mano de Sergio Meza, quien realizó un breve show de Stand Up que hizo reír al público presente. Nuevamente estuvo presente Acción Liberación Animal (A.L.A.), concientizando y promulgando: "Los animales no son propiedad de nadie. Nuestras condiciones antiespecista, antisexista y antirracistas nos llevan a decir que todos, sin distinción de especie, etnia, sexo, tenemos derecho a vivir y ser respetados, tenemos derecho a no ser considerados inferiores al resto y por lo tanto a no ser esclavizados". Además, Cruz Roja aprovechó la jornada y estuvo recolectando firmas para la iniciativa que busca modificar la normativa que regula el funcionamiento de la organización en el país. Otra diversión de la tarde fueron los hermosos talleres recreativos de arte para niños que estuvieron a cargo de Marcia Jardín, Sofía Milanesi y María Comelli. Allí, con sus hojas y colores, las madres con sus hijos o los niños solos pintaban y creaban máscaras. El teatro también pasó por el Camping Artístico a cargo de Benjamín Morelli: "¿Cómo conquistar a la mujer?" se titulaba la intervención. La noche culminó pasadas las 21.30 horas con un show de fuegos a cargo de Agustina Barboza y "Wevo" Bevilacqua. El proyecto del Camping Artístico surgió de artistas locales e independientes, de Zárate y Campana, que muestran lo que hacen. "La idea es generar cultura, que la cultura de Campana-Zárate salga a la calle. Que durante el verano se muestre el arte que luego van a desarrollar durante el año cuando el clima no se presta tanto como ahora", mencionan desde la organización. "El año pasado hicimos una antesala del Camping en noviembre-diciembre. Durante el año cada uno trabaja con su proyecto personal y acá fusionamos todo. Están todos invitados se van a encontrar con material buenísimo tanto en fotografía, pintura, música, teatro, danza", explicó Cristian "Ratola" Gigena, uno de los promotores del Camping. La "rueda del arte" sorprende y no se detiene. Y así, los artistas locales seguirán desplegando todo su arte y talento en la plaza central de la ciudad durante todos los viernes de Febrero.







