El Subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires Francisco Echarren recibió al intendente Adrián Sánchez de Exaltación de la Cruz, con el objetivo de continuar articulando el trabajo conjunto con los municipios para dar respuestas concretas a las problemáticas habitacionales a lo largo y a lo ancho de la Provincia.

En este sentido al finalizar el encuentro el jefe comunal de Exaltación de la Cruz manifestó: "Me voy gratamente sorprendido aunque que ya me imaginaba las propuestas, porque Francisco es un dirigente político, un funcionario e intendente de un pueblo del interior de la Provincia, por lo tanto no me sorprende encontrar un Subsecretario con esta vocación de servicio" y en esta misma línea destacó el conocimiento de Echarren sobre las necesidades de los intendentes bonaerenses y del déficit habitacional en la Provincia "me informó sobre el proyecto de desarrollo urbano estratégico, la aplicación de la Ley de Hábitat y también trabajamos para la formación de un fideicomiso urbano para poder desarrollar programas de viviendas", concluyó Sánchez.

Al finalizar el encuentro de trabajo con el intendente, el titular de la Subsecretaría afirmó que su propósito es continuar profundizando el trabajo con los municipios y en esta línea aseguró: "Estoy convencido que trabajando codo a codo con los intendentes vamos a solucionar el déficit habitacional en la Provincia cambiando el paradigma urbano, para que las ciudades puedan crecer de manera planificada y con igualdad de oportunidades para los bonaerenses."