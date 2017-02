La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 Festejo y Solidaridad en el Carnaval de Los Cardales







El carnaval de Los Cardales se hace a beneficio de la Cooperadora del Centro de Atención Primaria de la Salud. El sábado pasado se iba a realizar la jornada de Carnaval en Los Cardales, y el evento fue suspendido por lluvia, trasladándose la fecha para próximo 26 de febrero, manteniéndose el programa completo en las mismas condiciones. Entre las cosas que se mantienen, como no podía ser de otra manera, está el espíritu solidario que tendrá la jornada, así como sucede con todas las actividades públicas y masivas que se realizan en Los Cardales. En esta oportunidad la entidad beneficiaria es la Cooperadora del Centro de Atención Primaria de la Salud, una de las organizaciones de la comunidad que mas aportes genera en función netamente social. Este inicio de 2017 encuentra a la Cooperadora de la Sala de Primeros Auxilios, o simplemente la salita, en un momento altamente productivo, con muchas actividades en marcha en cumplimiento de su objetivo social, que es aportar recursos, insumos, bienes y servicios para el funcionamiento del centro de salud pública de Los Cardales. Con gran satisfacción, la presidente de la Cooperadora, la sra. Vilma Etchart, describió para La Auténtica Defensa la actualidad de la institución y sus desafíos en el corto plazo. "En estos momentos estamos por coronar un gran hito en la vida de la cooperadora, ya que en unos días mas vamos a entregar a la Municipalidad una ambulancia 0 Km. comprada y equipada íntegramente por la cooperadora, en lo que es el resultado del trabajo de mucha gente y mucho tiempo dedicado a esto" dijo Vilma Etchart. En cuanto a su actividad habitual, la cooperadora contribuye al mantenimiento y sostenimiento del CAPS mediante la recaudación de fondos a través de la venta de bonos, recepción de donaciones y realización de eventos y espectáculos. En ese sentido, es importante aclarar que la coooperadora cuenta con todas las condiciones legales e impositivas para emitir documentación y recibos oficiales en el caso de donaciones. La cooperadora mantiene de manera completa el área de odontología de la sala, proveyendo los equipos, su mantenimiento regular, insumos e instrumental. Lo único que no provee es el personal. Lo mismo sucede con la sala de rayos, donde se hace el mantenimiento completo, y con el equipo de ecografías que fue comprado por la cooperadora y es mantenido por ella. También se hacen compras regulares de sábanas, frazadas y colchones para la sala y eventualmente se hacen envíos al hospital San José de Capilla del Señor, "ya que mucha gente de Los Cardales se atiende en Capilla o es derivada a nuestro hospital de referencia" explica Vilma. Otra de las actividades normales que desarrolla la cooperadora es la provisión de elementos e insumos que se necesitan de manera urgente y no se puede esperar el trámite habitual que debe cumplir el municipio. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando de manera imprevista se acaba el alcohol, y no se puede esperar al día viernes que es cuando llega el envío del municipio. En esos casos la cooperadora provee los elementos. Todas esas acciones cuestan mucho dinero, reconoce Etchart, y explica que todo se hace con el aporte de la gente de Cardales, de los vecinos, de las empresas, del aporte voluntario de la gente que se atiende en la sala, de las fiestas que se organizan en el pueblo y que generan aportes para la cooperadora, como los carnavales, la Fiesta del Pueblo y la Fogata de Los Cardales. "En toda ocasión pública estamos presentes con nuestro stand vendiendo algo para juntar fondos, como puede ser tortas, pasteles, agua caliente para el mate, etc." También, con el aporte de comerciantes se hicieron bolsas ecológicas reutilizables que ahora se están vendiendo para generar recursos. Otras de las acciones permanentes de la cooperadora son la fiesta temática anual, y la rifa de fin de año, donde con el aporte de comercios, empresas y particulares se arman enormes canastos llenos de mercadería. Después se venden los números muy baratos para que todos puedan hacer su aporte a la cooperadora, y el sorteo se hace en la Fiesta del Pueblo. La cooperadora del CAPS ha acumulado una enorme experiencia en estos años de trabajo junto a la sala y junto a los vecinos de Los Cardales, y tiene un profundo conocimiento del funcionamiento de la sala. "Pero no tenemos la responsabilidad por el funcionamiento de la sala" aclara Vilma Etchart, y recuerda la infinidad de casos en que los vecinos se dirigen a la cooperadora como si todo dependiera de ellos. "Nosotros podemos trasladar las quejas e inquietudes de los vecinos a las autoridades de salud, pero no tenemos ingerencia en el desarrollo operativo de la sale", reafirma para que no queden dudas. Hecha la aclaración, también vale la oportunidad para pensar el futuro de la salita de Los Cardales. En estos momentos el municipio tiene planificada una importante obra de ampliación de la sala, y en ese sentido la Cooperadora señala que se debe crecer en cantidad y diversidad de especialidades, en la cantidad de consultorios, y en los distintos servicios de diagnóstico y tratamiento, pero no se debe perder la esencia de la sala como centro de atención primaria de la salud. "La atención de mayor complejidad y de internación se debe seguir haciendo en Capilla, porque para eso fue diseñado el hospital", reconocen las autoridades de la cooperadora.

Miembros de la Cooperadora del CAPS Los Cardales.







