La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/feb/2017 Copa Davis:

Pella no pudo completar la remontada y Argentina cayó ante Italia







El tenista bahiense perdió ayer ante Fabio Fognini en cinco sets, luego de haber ganado los dos primeros. Asi, el equipo nacional se quedó afuera en la primera ronda tras haber sido campeón en 2016. Luego de un viernes negro y de estar a un punto de perder la serie el sábado, Argentina quedó ayer muy cerca de concretar una remontada histórica frente a Italia por la primera ronda de la Copa Davis. Sin embargo, Guido Pella no pudo cerrar un partido que había empezado dos sets arriba y terminó siendo Fabio Fognini quien abrochó el 3-2 final. De esta manera, el equipo nacional, campeón de la edición 2016, no podrá defender su título este año y ahora deberá pensar en el repechaje de septiembre, cuando ponga en juego su lugar en el Grupo Mundial. El viernes, Paolo Lorenzi y Andreas Seppi habían derrotado a Pella y Carlos Berlocq respectivamente, mientras el sábado, Berlocq y Leonardo Mayer estuvieron a un punto de entregar la serie en el tiebreak del quinto set, pero se repusieron y vencieron a Fognini y Simone Bolelli para descontar. El domingo, "Charly" volvió a vestirse de "El Gladiador" y derrotó en cinco sets a Lorenzi en un encuentro signado por las interrupciones por las lluvias. Esas condiciones climáticas postergaron el quinto punto para el lunes. Y ayer, todo comenzó camino a la hazaña para Argentina, porque Pella se quedó con los primeros dos sets ante Fognini. Sin embargo, el italiano sacó a relucir su talento en puntos clave y logró dar vuelta el marcador hasta sellar el 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2. De esta manera, Italia enfrentará a Bélgica en Cuartos de Final, mientras que Argentina deberá afrontar el repechaje para tratar de mantener su lugar en el Grupo Mundial.



Copa Davis:

Pella no pudo completar la remontada y Argentina cayó ante Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: