La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/feb/2017
Paritaria docente bonaerense: la FEB reclama un salario promedio de 13 mil pesos







Así lo señaló su titular, Mirta Petrocini, quien pidió que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el Gobierno bonaerense aseguró que la oferta del 18% realizada a los docentes "le gana o le empata a la inflación. (NA) Tras el inicio de negociaciones salariales, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) reclamó ayer que el salario promedio de un docente se ubique en 13 mil pesos, para que "ninguno quede por debajo de la línea de pobreza". "El salario promedio de un docente es de 9 mil pesos por una jornada de cuatro horas y el 60% tiene menos de dos cargos. Nosotros queremos que perciban 13 mil pesos", enfatizó Mirta Petrocini, secretaria general de la organización gremial. En el primer encuentro, el Gobierno bonaerense ofreció una mejora del 18% en cuatro cuotas y con una cláusula de ajuste por inflación, que para los sindicatos representa una suba de 250 pesos por mes, y por eso la rechazaron. Según la sindicalista, "ningún docente debe estar por debajo de la línea de pobreza. Por eso queremos sentarnos a negociar y solucionar lo que perdimos en el último semestre de 2016". "El año pasado terminamos percibiendo en agosto un 34,6% de aumento y la inflación fue del 40%: hubo una pérdida del poder adquisitivo", puntualizó Petrocini, en declaraciones a radio Belgrano. A su criterio, la sindicalista sostuvo que "los docentes tienen hoy que conseguir más cargos, cursos y horas para poder llegar a fin de mes". En la primera reunión paritaria formal, la Comisión Técnica Salarial propuso una mejora en cuatro cuotas de 4,5% cada una, atadas al índice de inflación del INDEC, que se abonarán en enero, abril, julio y octubre. Si el índice inflacionario que difunde el INDEC es mayor al 18% se ajusta automáticamente al alza, y si es menor, igual se paga 18%, de acuerdo con la propuesta oficial, que fue rechazada por los gremios. A nivel nacional, el Ejecutivo pretende imponer un techo salarial inferior al 20%, aunque las consultoras prevén una inflación cercana al 25%. "LE GANA O LE EMPATA A LA INFLACIÓN" Por su parte, el Gobierno bonaerense aseguró ayer que la oferta salarial realizada a los docentes "le gana o le empata a la inflación" y consideró que se trata de una propuesta "muy competitiva", que prevé una suba del 18% en cuatro cuotas y una cláusula de ajuste en función de los precios. Un día después del inicio formal de las negociaciones con el Frente Gremial Docente de la provincia, desde el Ejecutivo bonaerense salieron a defender la propuesta formulada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, rechazada en forma terminante por los sindicatos. El ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, sostuvo que el Gobierno provincial hizo una oferta que "le gana o le empata a la inflación", por lo cual destacó que se trata de una propuesta "muy competitiva". "Tuvimos el primer encuentro con el gremio docente, con el objetivo común de llegar al 6 de marzo con clases. Este año ofrecemos un 18%, como mínimo, porque si la inflación es superior actualizamos los salarios", resaltó el funcionario. Lacunza subrayó que la oferta del Gobierno es que "los docentes le ganen o empaten a la inflación. Se tendría que eliminar el título del 18% y decir que el salario se va a actualizar de acuerdo con la inflación, no veo cuál es el inconveniente". "El salario evoluciona casi paralelo a la inflación. Es una oferta muy competitiva", afirmó el ministro provincial, en declaraciones radiales. Además, rechazó que el Gobierno pueda aprobar el aumento que reclaman los sindicatos docentes (del 35%), al señalar que "no podemos prometer lo que no podemos pagar".

MIRTA PETROCINI, TITULAR DE LA FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES. EL BALANCE DE BARADEL: "NO HUBO NEGOCIACIÓN, SINO IMPOSICIÓN" El Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, se refirió ayer a la primera reunión paritaria entre el gremio docente y el gobierno bonaerense: "Por el momento no hubo negociación, sino un intento de imposición por parte del gobierno, que quiere imponer el 18% en cuatro cuotas". A su vez, el gremialista también disparó contra la Nación por la falta de paritaria nacional: "Es gravísimo. El estado nacional es el responsable de la educación pública. El problema es que el gobierno nacional le quiere tirar la responsabilidad a las provincias".

Paritaria docente bonaerense: la FEB reclama un salario promedio de 13 mil pesos

