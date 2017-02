Con el material de más de 21 cámaras se reconstruyó el recorrido realizado por la menor que denunció un intento de rapto

Del material recolectado no surgió ninguna evidencia que permita establecer algun detalle del hecho. La menor se mantuvo en su relato.. Gran preocupación había causado el lunes por la tarde un hecho que se "viralizó" a través de WhatsApp y las redes sociales, que daba cuenta de una joven de 15 años que había sido abordada por un hombre que descendió de un auto rojo y que, tras forcejear, intentó subirla al vehículo. Según la denuncia de la adolescente, todo ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando iba con su bicicleta por el Bv Sarmiento, en las inmediaciones del cruce con las calles Cabrera y Saavedra. Fue entonces que el individuo habría descendido del auto e intentado abordar a la joven, que se defendió, dejó su bicicleta y salió corriendo, según indicó posteriormente. Sin embargo, ayer se informó que con el material de más de 21 cámaras del CIMoPU se logró reconstruir el trayecto realizado por la menor y que a lo largo de todo el recorrido no se observan detalles de lo relatado por la joven. "En relación al hecho denunciado en la tarde del día de ayer (por el lunes) donde se encuentra vinculada una menor de edad, de 15 años, sucedido en Boulevard Sarmiento y Cándido Cabrera, la Secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana llevó a cabo un minucioso análisis de las distintas Cámaras de Seguridad perteneciente al Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (C.I.Mo.P.U) lo que permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores a lo denunciado, logrando divisarla en las imágenes desde que saliera de Plaza Eduardo Costa hasta Sarmiento y Ameghino, y desde este último lugar hasta el ingreso al Barrio 9 de Julio, siempre desplazándose en su bicicleta, no pudiéndose determinar en ese rango horario ningún vehículo de color rojo que se lo pueda vincular con el hecho", señala el comunicado difundido por el Municipio. "Fue observada por 21 de las 154 cámaras con las que cuenta la ciudad y se determinó con hora, minuto y segundo el paso por cada una de las mismas", agrega el comunicado. Según se informó, el intendente Sebastián Abella y los progenitores de la denunciante analizaron el material de las cámaras reunidas junto al Secreterio de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano. Y aunque no surgieron imágenes que coincidieran con lo denunciado, trascendió que la adolescente se mantuvo en su relato. Por ello, el jefe comunal se comprometió a seguir buscando algún tipo de evidencia dentro del material de las distintas cámaras del centro de monitoreo.

LO CAPTADO POR LAS CÁMARAS FUE ANALIZADO POR LOS PADRES DE LA JOVEN JUNTO AL INTENDENTE Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CIUDADANA.

Con el material de más de 21 cámaras se reconstruyó el recorrido realizado por la menor que denunció un intento de rapto

