La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/feb/2017 "El centro de monitoreo de la Ruta 4 funciona correctamente", aseguró Abel Milano







El secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana de Campana desmintió los rumores respecto a la ineficacia del centro de monitoreo del corredor de la Ruta 4. "Responden a una alguna intencionalidad política", advirtió. El secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Campana, Abel Milano, aclaró este martes que el sistema de monitoreo y las lectoras de patentes del corredor de la ruta 4 "funcionan correctamente" al tiempo que señaló cierta intencionalidad política en dicha acusación. En diálogo con la prensa, el funcionario explicó que las cámaras graban imágenes incluso desde antes de su inauguración oficial. "De hecho –enfatizó- hay imágenes de un robo calificado que ocurrió en el barrio Las Lomadas la noche anterior a la apertura que ya están a disposición de la Justicia". "Desmiento rotundamente esos dichos que seguramente responden a una alguna intencionalidad política de fondo y no así a la realidad", señaló. Respecto a la lectora de patentes de las rutas 4 y 6, Milano indicó que "también funcionan desde aproximadamente 20 días antes aunque de forma distinta a los dispositivos que blindan la ciudad". En tal sentido, el secretario detalló que las cámaras de patentes colocadas en los principales ingresos a la ciudad se pueden observar en forma permanente en los monitores del CIMoPU y no así las instaladas en las mencionadas rutas que, por cuestiones de conectividad, por ahora graban y almacenan en forma cronológica las patentes. "Es una cuestión técnica que en un futuro esperamos resolver. Estamos ahora destrabando los protocolos de seguridad de la red municipal para que esas cámaras lectoras también informen y reporten en tiempo real a través de la tecnología 4G", remarcó. No obstante, afirmó: "Estamos muy conformes con el funcionamiento del centro de monitoreo y suponemos que va a dar los mismos buenos resultados que en la ciudad". Si bien señaló que no puede determinar fehacientemente de qué sector surgen estos rumores, el secretario de Seguridad apuntó "a las disputas que mantienen los vecinos respecto a ciertos temas de seguridad." "Lo cierto es que el sistema está funcionado y con un fuerte compromiso del intendente Abella de mejorar día a día. No hay ninguna farsa detrás de todo esto, queremos llevar tranquilidad a los vecinos", concluyó Milano.

Abel Milano aclaró que el sistema de monitoreo, inaugurado en el corredor de ruta 4 funciona correctamente.





Las cámaras de patentes colocadas en los principales ingresos a la ciudad se pueden observar en forma permanente en los monitores del CIMoPU.





La lectora de patentes es una herramienta de modernización incorporada recientemente por el Municipio



