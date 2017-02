Carlos Gómez señaló que ”no hay presencia del Municipio” en el barrio San Cayetano

El concejal de la UV Calixto Dellepiane se reunió con vecinos descontentos porque consideran que las obras anunciadas no avanzan. También pidieron trabajos de bacheo en la Bidegain. El concejal de la UV Calixto Dellepiane Carlos Gómez estuvo en el barrio San Cayetano para acompañar el reclamo de vecinos sobre el estado de la calle Bidegain y sucesivos hechos de inseguridad. Silvia, una de las vecinas que solicitó la presencia del edil, aseguró que los vecinos del barrio están "muy desilusionados" con la obra multimillonaria anunciada por el intendente Abella el año pasado. "Las zanjas quedaron a cielo abierto con agua servida: el otro día me llamaron porque varias casas se inundaron porque el agua no salía", señaló la vecina. Silvia afirmó que, al menos hasta el momento, el trabajo relacionado con las zanjas solo se abocó a "abrirlas y profundizarlas". Además, cuestionó que los tubos desagües que se están instalando sean de chapa en un barrio con "mucha humedad". "No les veo mucha vida", expresó, considerando que la tubería escogida debió haber sido de cemento. Por otra parte, la vecina solicitó por el estado de la calle Bidegain, la principal vía de ingreso y egreso del barrio, con varios grandes pozos desperdigados a lo largo de todo su trayecto. "Realmente queremos que alguien nos dé explicaciones, porque podrían haber hecho un bacheo esperando la obra (definitiva)", sostuvo. "Es inhumano vivir acá: o estás tapado de agua o estás tapado de tierra. No tenés punto medio", lamento la vecina. Asimismo, dijo que la inseguridad en el barrio es "terrible" y aunque se ve patrullaje, "nadie hace nada". Al respecto, el concejal Gomez aseveró que "no hay presencia del Municipio" en el barrio San Cayetano. "La gente que vive en la calle Bidegain nos ha llamado porque no puede salir de sus casas", dijo. Gómez explicó que los vecinos "no pueden esperar una obra" que se sacó "en todos los medios con bombos y platillos" pero que todavía no tiene hecho "ni un trabajo de bacheo". "Son $72 millones de pesos; todavía sigue saliendo en la televisión. Los vecinos necesitan que les solucionen ya el tema de los pozos. No puede ser que esto esté así", expresó el edil. En ese sentido, opinó que las obras de refacción deberían extenderse en la totalidad del recorrido de la calle, "desde Ruta 6 hasta la Panamericana". Sin embargo, no fue optimista sobre la llegada de soluciones: "Pienso que van a hacer dos o tres cosas antes de las PASO y después en octubre un poco más, para seguir haciendo lo que se hacía en la vieja política. Ellos vinieron a ´cambiar´, diciendo que no iban a hacer la política del ´te hago y vos me votás´. Me parece que son exactamente lo mismo". "Acá no hay presencia del Municipio. En julio vamos a cumplir un año de ese anuncio que iba a cambiar la vida de los vecinos del San Cayetano. Todavía no hay nada", criticó. Por último, también exigió medidas en materia de seguridad. "Antes la gente del barrio se cuidaba entre sí. Ahora hay gente del barrio que le roba a sus vecinos. No pueden dejar la casa sola, es una vergüenza", dijo.

GÓMEZ JUNTO A VECINAS DEL BARRIO SAN CAYETANO.





EL ESTADO DE LA CALLE BIDEGAIN FUE MOTIVO DE RECLAMO DE LAS VECINAS.



Carlos Gómez señaló que ”no hay presencia del Municipio” en el barrio San Cayetano

