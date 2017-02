La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/feb/2017 ¿El Gobierno es realmente responsable de la creación de nuevas fuentes de trabajo?

En estos momentos en los cuales es crucial para la economía de nuestro país la necesidad de creación de puestos de trabajo en todos los niveles de la estructura laboral empresaria, deberíamos considerar en quien recae la responsabilidad de esta función política – económica. No obstante la añosa costumbre de considerar que todo en materia laboral o lo que afecte la economía es responsabilidad del gobierno, se debe aceptar, que ésta termina, donde comienza la iniciativa privada, que es donde existe la mayor demanda de ocupación laboral productiva para puestos de trabajo. Acá entramos en la necesidad ante la cual el Estado, debe dejar de cumplir el rol tutelar en las empresas privadas, para transformarse en el promotor y activador de la creación de nuevos desarrollos económicos productivos en ese sector, diseñando iniciativas y políticas públicas para que puedan realizar sus negocios, convirtiéndolos en algo valioso y perdurable. Lamentablemente, en la actualidad, los políticos y funcionarios públicos carecen en general de formación específica en el diseño de iniciativas y políticas capaces de generar en los capitales privados el desarrollo de ideas económicas estructurales que generen fuentes de trabajo con iniciativas privadas. El desarrollo de emprendimientos privados genera un factor clave para el crecimiento de toda economía. Crear un espíritu emprendedor colabora al crecimiento integral de la comunidad. ¿Acaso la historia no nos demuestra que el progreso de una región depende de la formación de emprendedores con visión no solo nacional sino también internacional? Los profesionales deben "aprender a emprender" y enseñar a desarrollarse para competir de manera global. El progreso de una región depende de la generación de emprendimientos dinámicos de alto valor. Aquellos profesionales que cuentan con la responsabilidad de intervenir en los procesos de fomento, desarrollo, asesoramiento y seguimiento del emprendimiento, y la implementación de programas que impulsen la innovación, enfrentan hoy un doble desafío: apoyar el desarrollo de nuevos emprendedores, y colaborar en la capacitación y promoción del emprendimiento como ciencia empresarial. Esta sería la función específica de un funcionario público y por ende del Estado. En síntesis, crear un Ecosistema Empresarial. ¿Cómo se puede cambiar esta perspectiva dentro de una economía dependiente de la "ayuda" del Estado? Como primera medida hay que considerar que el Estado no debe ser el que proporcione el financiamiento inicial para los negocios privados. Los mismos emprendedores deben encontrar personas que estén dispuestas a respaldar una idea o un proyecto. Cuando la fuente principal de las iniciativas privadas es el gobierno, termina anestesiando la ambición emprendedora de los particulares. Si alguien quiere iniciar un negocio, además del capital de su creatividad, debe contar con el financiamiento necesario propio o de terceros que lo acompañen en el proyecto. En este caso el gobierno debe cumplir su rol específico de facilitador para los privados, con todas las obligaciones que esto determina. El Estado en la sociedad actual debe formar los líderes que desarrollen las soluciones que necesitan las comunidades y países en los que intervienen, impactando con sus acciones el desarrollo sostenible, creando los medios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin basarse en un Estado asistencialista, sino en uno hacedor de caminos para el desarrollo de las iniciativas privadas. En este mundo donde el desarrollo tecnológico cambia diariamente, existe una necesidad social: formar profesionales para acompañar a los desarrolladores de emprendimientos en la capacitación que les permita aplicar las políticas y programas dictados por el Estado. Esto incluye el mejoramiento de las capacidades de la fuerza laboral directa, que siempre ha sido considerada por el mundo como la mejor preparada de los países de habla hispana latinoamericana.

