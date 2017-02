P U B L I C



Por el momento la carrera de los 1000 Km del TC en Buenos Aires no está asegurada. De no llegarse a un acuerdo, La Plata sería su reemplazante. Del calendario de la categoría solo están confirmadas las tres primeras fechas: Viedma, Neuquén y Olavarría. (Por Osvaldo Stella / Especial para La Auténtica Defensa) Algo cambió en el mundo del Turismo Carretera a la hora de armar el calendario. Habitualmente la categoría venía anunciando con mucha anticipación los escenarios a transitar en el torneo siguiente y en algunas ocasiones hasta lo realizó en el mes de noviembre. Pero ya con el 2017 en marcha y a muy pocos días del inicio del campeonato (el 19 de febrero en Viedma), el TC no dio a conocer los autódromos que va a utilizar en esta temporada. Solo las tres primeras fechas tienen circuito confirmado: el 19 de febrero en Viedma, el 12 de marzo en Neuquén y el 2 de abril en Olavarría. El resto está todo por confirmar. "Estamos trabajando con las provincias y con los diferentes pedidos que tenemos para este año. Ni bien se termine de cerrar daremos a conocer cada lugar donde estará el TC", explicaron desde la categoría. Dentro de las negociaciones hay una duda y es donde se correrán los 1.000 Km para festejar los 80 años de vida del Turismo Carretera. En principio y a fines del año pasado se habló del autódromo de Buenos Aires, pero hoy surgen dudas y no se puede decir que está cerrado al ciento por ciento. De no hacerse en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Capital Federal, el reemplazante será el Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. Los demás escenarios no van a cambiar mucho con respecto al calendario anterior y es muy probable que Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, lo dé a conocer en Viedma cuando el TC ponga primera. CARRERAS ARGENTINAS El fin de semana, el TC Mouras arrancó el sexto año consecutivo de aporte estatal sólo destinado a la ACTC, que por los derechos televisivos de este 2017 recibirá 25 millones de pesos del dinero público. Cambiaron los montos y cambió también la nomenclatura. Ya no serán ni 100 millones de pesos, ni 50, sino 25 y ya no se denominará más "Automovilismo para todos", sino que se llamará "Carreras Argentinas". Cambios de formas, pero no de fondo, para un esquema de aporte de dinero público para un sector del automovilismo, que fue cuestionado durante la era kirchnerista por excluir a las otras categorías importantes que integran la actividad, y que continúa ahora sin cambios en el comienzo del segundo ciclo bajo el mando macrista. El Turismo Carretera, junto a sus divisionales menores, y el Turismo Nacional continuarán recibiendo aporte público. A los casi 500 millones de pesos que embolsaron en los últimos cinco años, ahora habrá que sumarles otros 25 millones que percibirá la ACTC esta temporada por ceder los derechos de transmisión a la TV Pública. "Carreras Argentinas" reemplazó a mitad del 2016 a "Automovilismo para todos", el cual formaba parte del ya desaparecido programa "Fútbol para todos". El Estado ya no pagará por el fútbol, pero sí lo hará por algunas carreras de autos. La ACTC comenzó su vínculo con los gobiernos de turno en 2012, cuando en su primer año cobró 100 millones de pesos. Las temporadas siguientes, el monto llegó a alcanzar los 120 millones anuales. Con la llegada de "Cambiemos" al poder, parecía que se terminarían ese tipo de subvenciones. Pero luego de varias discusiones, a comienzos del año pasado, Fernando Marín, responsable de Fútbol para Todos, le comunicó al resto de las categorías excluidas del programa que el Gobierno continuaría su vínculo solo con la ACTC. El aporte cayó a 50 millones de pesos. A fines del 2016, a poco de confirmarse el fin de la intervención del Estado en el fútbol, se anunció en conferencia de prensa que las carreras del TC y del Turismo Nacional serían transmitidas por la TV Pública en 2017. Los 25 millones de pesos sólo alcanzarán para cubrir una parte de los elevados costos de producción que demandan 40 fines de semana de carrera en todo el año.



Automovilismo:

El Turismo Carretera, ¿correrá este año en Buenos Aires?

Por Osvaldo Stella

