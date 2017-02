La madre de la joven que denunció un intento de secuestro aclaró la información brindada respecto a lo que muestran las cámaras del CIMoPU. "Quiero que quede muy claro que si no hay imágenes, no significa que esto no pasó. Estas cosas pasan y la gente tiene que estar alerta", aseguró. "El intendente le dijo a mi hija que creía en su relato y que no iba a parar hasta encontrar al culpable", agregó. Sabrina Rivarola, la madre de la joven de 15 años que denunció un intento de secuestro en la zona de Bv Sarmiento y Cándido Cabrera, señaló que "no hay registro del episodio porque no hay cámaras por Sarmiento, desde Ameghino a Necochea". La declaración de la mujer ante La Auténtica Defensa fue a raíz de aclarar la información difundida ayer por nuestro diario ante el comunicado emitido desde el Municipio respecto a la visualización que se había logrado por el CIMoPU sobre el recorrido que hizo su hija desde la plaza Eduardo Costa hasta el ingreso al barrio 9 de Julio. "Si me preguntan, yo soy opositora a este gobierno, pero doy fe que se portaron re-bien con mi hija. Se movieron muy rápido, y mostraron genuina preocupación, cosa que antes me parece que no pasaba", contó Sabrina, quien reveló que el Intendente Abella se comprometió personalmente a investigar hasta las últimas consecuencias: "El Intendente le dijo a mi hija que creía en su relato y no iba a parar hasta encontrar al culpable". La madre de la adolescente también aseguró que fruto del forcejeo con el secuestrador, la chica está "arañada" y presenta "marcas en el cuello y en uno de sus brazos". Además, brindó detalles del hecho: "Ella iba caminando porque tenía una de las ruedas de la bicicleta desinflada. Los tipos eran dos: uno manejaba, y el auto se le acerca ya con la puerta abierta. Se baja y le dice: ´Dale piba, dale´, y comienza el forcejeo. Desde el auto, el conductor alcanzó a gritar: ´Dale, apurate´. Mi hija alcanza a pegarle una piña en la cara y escapa. Cuando deja de correr, ve que el auto ya no está y vuelve por su bicicleta. Ahí sí vuelve a mi casa andando, a pesar de que estaba en llanta, porque pensó que así iba a llegar más rápido". Por eso, explicó, quedó muy dolida con el tratamiento que le dio nuestro medio a la información brindada desde el CIMoPU: "El título de La Auténtica fue una patada en el corazón: no podíamos creer que un medio tan importante hiciera algo así. Hace un tiempo, se hablaba de una Traffic Blanca que andaba levantando gente, pero nunca se supo nada. Lo que quiero es quede muy claro es que si no hay imágenes, no significa que esto no pasó. Estas cosas pasan y la gente tiene que estar alerta".

EL LUNES, UNA JOVEN DE 15 AÑOS DENUNCIÓ HABER SIDO ATACADA POR UN INDIVIDUO QUE BAJÓ DE UN AUTO ROJO EN BV. SARMIENTO Y CABRERA.



Madre de Sofía:

”No hay registro porque no hay cámaras por Sarmiento desde Ameghino hasta Necochea”

