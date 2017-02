La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/feb/2017 Detuvieron a peligroso delincuente que asaltaba a vecinos en la pasarela de Otamendi





Se trata de un sujeto domiciliado en Zárate y con antecedentes penales. El rápido accionar de la Policía coordinada a través de la nueva plataforma digital de seguridad, permitió que se detuviera al asaltante, quien ya habría cometido otros robos en el puente. Un llamado al centro de monitoreo del CIMOPU, el uso de la nueva plataforma digital de seguridad y el rápido accionar policial permitieron la detención de un delincuente que intentaba cometer robos a vecinos en la zona del puente de Otamendi, sobre la Panamericana. El llamado ingresó a minutos de las 5.00 al CIMOPU, donde un vecino contaba que en momentos que varias personas esperaban para tomar un colectivo sobre la colectora, vieron el accionar de dos sujetos que deambulaban por el lugar de forma sospechosa a bordo de una moto. A través de la Mesa de Enlace (entre Policía Local y Bonaerense) y mediante la utilización de la Plataforma de Seguridad adquirida por el Municipio se dio aviso a la Policía Local que se encontraban en zona, quien se trasladan al lugar, no pudiendo dar con los mismos. No obstante se establece que habían tomado un remis y se dirigían en dirección a Campana, movilizándose en una automóvil Chevrolet Corsa. De inmediato se montó un operativo cerrojo y en Ruta 9, a la altura del Km 72,5 (donde está la Estación de Servicio YPF), se procede a la interceptación del vehículo de alquiler y a la identificación de los ocupantes, surgiendo que uno de ellos portaba un arma de fuego (revolver calibre 22), con diez cartuchos. Se trata de un sujeto de 33 años, oriundo de Zárate y con antecedentes penales. Según se estableció posteriormente, este delincuente junto a dos más en horas de la madrugada habrían cometido un robo calificado contra un vecino de Otamendi, no descartándose que estén vinculados a otros hechos que se cometieron en la pasarela de dicho barrio.

