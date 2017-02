P U B L I C







Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Una de las cosas que más me llamó la atención del fastuoso museo Vaticano es que la mayoría de las estatuas de hombres desnudos de la era clásica griega tenían el falo cortado. La misma sensación me invade cuando veo los cuadraditos sobre los pezones en las fotos o en la televisión. El cuerpo humano es una maravilla de la naturaleza y su desnudez no debiera sorprender a nadie a esta altura de la historia." No hace mucho tiempo dos mamás fueron sorprendidas por policías porque amamantaban a sus bebés en vía pública. Ahora chicas que hacían topless en la playa fueron invitadas a cubrirse. Uno tiene derecho a participar o no de las manifestaciones, asistirlas, naturalizarlas...pero ¿prohibirlas? En un mundo en dónde las religiones extremistas atentan en contra de la mujer, cubriéndola a tal punto que solamente se puedan ver sus ojos mientras el hombre camina libre cara al viento, en dónde aún se les extirpa el clítoris para negarle el placer sexual, en una Argentina en dónde el femicidio hace estragos y muere una mujer cada 14 horas ¿no es lógico que haya un movimiento de liberación de costumbres? Es triste escuchar mujeres en contra de las mujeres. Ojalá aprendamos a cuidarnos y a respetar nuestras libertades individuales.







El Panóptico:

El Tetazo

Por Fabiana Daversa

