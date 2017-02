La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/feb/2017 Calendario Maya:

Tierra 1 - Energía del 9/2/17 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Hoy comienza la secuencia de la tierra, 13 días donde ordenar, re-acomodar, mover, mudar, viajar son parte del propósito. La Tierra, nos trae energía de equilibrio, dinámica, movimiento, necesarios para vivir en el mundo actual, para poder vivir en tiempo presente, para poder evolucionar, para poder avanzar sin quedar atrapados en hechos negativos, en esquemas, o estructuras que ya no nos permiten avanzar. Son 13 días de ordenarnos en todos los aspectos, desde el ropero, el amor, las emociones, la casa, el trabajo, la mente, nuestras vidas. Nuestro aprendizaje es saber poner orden, mudar lo que no sirve y reacomodar del mejor modo lo que si nos sirve y a lo mejor estamos dejando de lado. Encontrar el equilibrio. Evitar aislarnos, preservar nuestro propio espacio, disfrutar de momentos de soledad, sin quedarnos eternizados en la soledad. No desbordarnos, ni extremarnos en las cosas que hagamos, acomodar, no significa deshacerse de todo, es darle un orden, una prioridad, Día donde si no podemos estar armónicos puede haber predisposición a agresiones, porque es una energía que mal canalizada, lleva a la impulsividad y la violencia. Fanatismos, desesperación y miedos. Aprender a moderarnos en un día tierra es nuestra tarea. Excelente día para estar con la naturaleza, el verde, la tierra, para viajar, hacer mudanzas, o mover muebles dentro de la casa y hacer lugar para que llegue lo nuevo. Día para nuestra curación y la del planeta entero, si la madre tierra sana, nosotros sanamos en consecuencia. Ley de reciprocidad: efecto -consecuencia ley de correspondencia: como es adentro es afuera- como es arriba es abajo. alejandradip.blogspot.com.ar - TE: 420268

Calendario Maya:

Tierra 1 - Energía del 9/2/17 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: