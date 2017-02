Camino a las elecciones: El Frente para la Victoria prepara un encuentro en la ciudad

Está prevista la participación del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y del diputado nacional Abel Furlán. Organiza Frente Ciudadano a través del Partido Justicialista de Campana.

El Frente para la Victoria prepara un gran encuentro en la ciudad de Campana para ir definiendo la estrategia de cara al desafío electoral 2017.

El Frente Ciudadano, a través del Partido Justicialista de Campana, está convocando a todas las agrupaciones y sindicatos identificados por el FPV a "un primer encuentro de trabajo" que se desarrollará el próximo jueves 16 de febrero en las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Zárate-Campana (Güemes 783).

Ya confirmaron su presencia el apoderado del PJ provincial y actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; y el diputado nacional y gremialista Abel Furlán. También se espera la presencia de otros intendentes peronistas y legisladores de la primera sección electoral.

Los discursos de los principales oradores están previstos para las 20 horas.

"Es una primera reunión de trabajo entre quienes formamos parte del partido y del Frente para la Victoria", señaló Leonardo Ramos, referente local de Frente Ciudadano. La idea es fortalecer la "unidad" del partido.

"Falta poco tiempo para las elecciones y vamos a tener que buscar un acuerdo en base a nuestra oposición al modelo gobernante", explicó.

En pocos días habrá una conferencia de todas las agrupaciones del PJ Campana invitando de manera formal al evento.

"Queremos construir un proyecto, sin personalismos", concluyó Ramos.



EL DIPUTADO NACIONAL ABEL FURLAN, SECRETARIO GENERAL DE LA UOM CAMPANA, FUE ANUNCIADO COMO UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO.

Buceando en el Facebook:

¿Stella GIroldi se replantea volver a la Presidencia del PJ?

En la red social escribió que analiza volver a la política activa, al menos hasta las internas del PJ. Lo hizo en el muro del periodista Rubén Dusac, quien posteó un comentario defendiendo la memoria de Jorge Rubén Varela, luego de la supuesta crítica de un militante.

Rubén Dusac, sin dar nombres, posteó: "Quien habla mal de Jorge Varela es un reverendo h.d.p., y más lo son quienes no dicen nada. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Jorge fue elegido por el voto de la gente y el pueblo no se equivoca. Fue Intendente, Diputado Provincial, Ministro ¿qué más? Un grande de verdad. ¿A cuántos le dio de comer, a cuántos sacó del fango, a cuántos hizo crecer y muchos de ellos, traidores h.d.p., no honran su memoria. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe..."

Al cierre de nuestra edición, el comentario de Dusac generó más de 140 reacciones, además de casi medio centenar de comentarios de personas vinculadas con el movimiento justicialista, incluso de algunos ex funcionarios de Varela. Hasta ahí, nada para destacar, salvo porque alrededor de las 21, apareció la viuda de Varela y ex intendente de Campana, Stella Maris Giroldi, quien comentó: "No iba a contestar pero quiero decirle a este dinosaurio, si tiene lo que tiene un hombre, que repita en público lo que habló de Jorge Rubén Varela. Que está viva la esposa para enfrentar y dar debate a un energúmeno oportunista. Y para muchos quiero que sepan: Stella Maris Giroldi sigue siendo la Presidente del Partido Justicialista. Por si no lo saben, me lleva a replantearme si no regreso a cumplir mi mandato, hasta que sean las internas. Y tendremos así un Partido pluralista, no como ahora que hay personas incapaces. Hasta ahora no vi la defensa de los supuestos representantes que están al frente del mismo PJ haciendo la defensa del Conductor que los llevó a tener un lugar".

El debate político recién comienza a calentarse, en este año electoral todavía con más indefiniciones que precisiones.