Hundimiento del asfalto en Laprida y Necochea

Los propios vecinos han intentado taparlo para evitar accidentes.

Otra calle con problemas en la ciudad. En este caso, en la esquina de Laprida y Necochea del barrio Del Pino, el asfalto está hundido y hay bloques desprendidos que representan un peligro para los conductores vehiculares.

Una de las hipótesis es que pudo haber cedido el terreno al no haber estado bien compactado antes de hacer el pavimento. No se ve en la zona presencia de bocas de tormenta o cloacas que pudiera significar hundimiento de caños, aunque no se descarta. Los propios vecinos intentaron tapar el pozo para evitar accidentes.