CONVENIO CON EL MUNICIPIO Trascendió en las últimas horas que Villa Dálmine estaría muy cerca de cerrar un convenio con la Municipalidad de Campana. Aunque no se brindaron detalles al respecto, este acuerdo conjunto ofrecería un importante beneficio para los trabajadores municipales de nuestra ciudad. En la continuidad de la pretemporada, el cuerpo técnico le dio rodaje a juveniles y jugadores que habitualmente no participan de los amistosos. Finalmente, tras dos tiempos de 35 minutos, se impuso 7 a 1. El viernes, el Violeta recibe a Tigre en un nuevo partido de preparación. Mientras continúa con su pretemporada, a la espera del amistoso que disputará el viernes frente a Tigre como local, el cuerpo técnico de Villa Dálmine programó ayer un encuentro frente a Otamendi FC (que participa del Torneo Federal C) para darles minutos de rodaje a jugadores juveniles y otros que habitualmente no tienen participación en los partidos de preparación disputados hasta el momento. Y el saldo para el Violeta fue positivo, porque luego de dos tiempos de 35 minutos, demostró superioridad frente a su rival, al que derrotó por 7 a 1 con goles de Juan Cruz Vera Borda (2), Marcos Salvaggio (2), Lucas Medina (2) y Germán Águila. En tanto, para el "Gallito" marcó Marcelo "Coco" González. La formación que presentó el DT Facundo Argüello fue con José Castellano; Cristian Enríquez, Leonel Montani, Germán Fedelli, Mario Pio; Leonardo Maciel, Augusto Colaneri, Alex Stabile, Marcos Salvaggio; Juan Cruz Vera Borda y Julián Cardellino. Luego, en el segundo tiempo ingresaron: Lucas Medina (jugador a prueba) por Colaneri; Germán Águila por Vera Borda; Franco Otta por Montani y Daniel Pérez (volante por izquierda que regresó al club) por Fedelli. AMISTOSO FRENTE A TIGRE El viernes por la mañana, Villa Dálmine disputará un nuevo amistoso de pretemporada y nuevamente ante un rival de jerarquía. Es que luego de medirse con The Strongest (Bolivia), Zulia FC (Venezuela) y Godoy Cruz, el plantel que conduce Facundo Argüello se enfrentará con Tigre, equipo de la Primera División del fútbol argentino. El encuentro podría marcar el regreso de Federico Recalde (ausente en los amistosos anteriores por un desgarro) y también la presentación de Pablo Burzio, quien se incorporó el mismo viernes que el Violeta jugó con Godoy Cruz. El partido está pautado para las 9 de la mañana y se podrá ingresar por el sector de platea, donde la Comisión Directiva estará vendiendo un Bono Contribución de $50 para paliar diferentes gastos organizativos que demanda el amistoso.

EL PARTIDO SE DISPUTÓ EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI.





MARCOS SALVAGGIO MARCÓ DOS GOLES PARA VILLA DÁLMINE EN ESTE AMISTOSO. OTAMENDI VA EL DOMINGO Luego del debut triunfal (2-0 sobre Defensores de La Esperanza), Otamendi FC enfrentará el domingo a Sarmiento de Zárate por la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. Para este encuentro que se disputará desde las 18 horas en la cancha de Belgrano de Zárate (Villa Massoni), el "Gallito" no podrá contar ni con Mariano González ni con Iván Castillo, ambos expulsados frente al "Defe". En tanto, se esperaba por la habilitación de refuerzos que no pudieron estar en el primer encuentro, como Santiago Bonora, Gastón Rondan y Carlos Ocelli. Por su parte, Sarmiento no pudo debutar en el certamen, dado que su encuentro ante Belgrano del pasado sábado fue suspendido por lluvia (ayer se confirmó que fue reprogramado para el próximo miércoles).

Villa Dálmine se midió con Otamendi FC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: