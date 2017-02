La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/feb/2017 Federal C: Defensores de La Esperanza recibirá el sábado a Belgrano de Zárate







El encuentro de la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Pampeana Norte se jugará en cancha de Puerto Nuevo. Luego de la derrota sufrida en el debut (2-0 ante Otamendi), en Defensores de La Esperanza se trabaja pensando en revertir esa imagen y conseguir su primera victoria en este Torneo Federal C que lo tiene participando en la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. Su próximo compromiso, por la segunda fecha de este grupo, será el sábado, cuando reciba desde las 17 horas a Belgrano de Zárate en el estadio "Carlos Vallejos" del Club Puerto Nuevo. Para este encuentro, la dupla técnica compuesta por Miguel Ríos y Cristian Tejera no podrá contar con los tres expulsados que sufrió en el debut: Tulio Barrios, Federico Díaz y Nahuel Bardallo. En cambio, aguarda por las habilitaciones de Nicolás Tapia y Andrés Unrein, quienes no pudieron estar presentes el pasado domingo ante Otamendi. Por su parte, para Belgrano será el debut en este certamen, dado que por la primera fecha debió suspender (por lluvias) la presentación que tenía programada en su cancha frente a Sarmiento de Zárate.

EL DEFE ENTRENÓ AYER EN EL PREDIO DE LAZIARE.



Federal C: Defensores de La Esperanza recibirá el sábado a Belgrano de Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: