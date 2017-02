Después de un rencuentro casual con el amigo y profesor Ricardo Bedinelli no tuvo la mejor idea de preguntarme como podía hacer para salir a pescar conmigo, a lo que sin dudarlo le conteste que me diera su número de celular que a la brevedad lo estaría llamando, no pasaron dos días cuando llamé al profe para invitarlos a una jornada de pesca nocturna a lo que sin pensarlo mucho me contesto que si. De esta manera comenzamos a organizar esta nueva nocturna a la que se sumo el amigo y colaborador Jorge Robson. El hecho de elegir los horarios nocturnos para pescar en esta época es porque sin dudas se sufre mucho menos con los agobiantes soles y el intenso calor del día, aunque hay que aguatarse un par de horas al caer el sol a mosquitos y algunas mariposas negras. De todas maneras sin dudas el pique es mucho mejor en cuanto a las mayorías de las especies y el rio siempre está más sereno y sin el molesto ruido de embarcaciones que van de un lado a otro, por nuestra parte como de costumbre después de habernos proveídos de unas buenas porciones de carnadas en La Estación del Pescador a metros del peaje Zarate Brazo Largo continuamos nuestro viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel donde tenemos en guarda a " Gino". Promediando las 17:00 hs estábamos ya navegando aguas abajo del Guazú hasta llegar a nuestro pesquero en el Paraná Bravo, en realidad al llegar teníamos una embarcación pescando precisamente donde siempre nos fondeamos por lo que elegí parar y fondear unos cien metros antes para no molestar, nos dedicamos de esta manera a armar los equipos y realizar los encarnes en nuestros anzuelos para de esta manera comenzar la pesca, después de casi una hora de espera y sin resultados positivos, la embarcación que se encontraba aguas abajo levanto anclas para regresar a la guardería, por lo que nosotros también levantamos el ancla y nos dejamos caer así aguas abajo hasta nuestra zona de pesca, aquí cambio la cosa donde realizando encarnes con maíz fermentado y maza comenzamos a tener los primeros piques y respuestas de armados en su mayoría promediaban el medio kilo con algunos que rondaron el kilo y medio, bagres amarillos y blancos de muy lindos portes, también realizando encarnes con pulpitos de lombriz y tripa de pollo se comenzaron a dar muy lindos pati, con respuestas y capturas de fondo de excelentes manduvas, la noche se presento un tanto ventosa lo que nos favoreció para no tener mosquitos ni mariposas de todas maneras fue estupenda, más aún cuando se abrió el pique para bogas que promediaron de los dos kilos novecientos a los tres kilos y medio. Por su parte Jorge prendió una carpa que a simple vista promediaba de los ocho a los diez kilos, la que en una arremetida hiso estallar el nailon logrando su libertad, a las seis de la mañana emprendimos el regreso con la alegría de haber compartido una nueva jornada de pesca nocturna entre amigos y con excelentes resultados. Entérate más sobre el estado del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por los meses de Enero y Febrero todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

El Profe Ricardo Bedinelli dio catedra tambien en la pesca.





Excelentes portes de bogas ingresaron al Bravo.



Semanario del Pescador:

El mejor de los piques por la noche

