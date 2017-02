La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 Por nuevas asambleas, los trabajadores bancarios limitarían hoy la atención al público







Ayer, en algunas entidades, se trabajó de manera parcial desde las 13 horas. "Pretenden ajustarnos al 18 por ciento en cuatro cuotas ", señaló el Secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien dijo que el gremio avanza hacia un paro de 24 horas. (NA) Los bancos atendieron ayer de manera parcial ya que desde las 13:00 los trabajadores realizaron asambleas con cese de actividades, lo cual replicarán hoy en reclamo del cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresariales. "Las asambleas se transformaron en paros en todo el país", destacó el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, mientras que una de las protestas más ruidosas se produjo en el hall central del Banco Nación. Los bancarios realizaron asambleas y frenaron sus actividades, mientras se llevaron a cabo diferentes actos en las principales entidades financieras de la city porteña. "El lunes fueron convocados todos los secretarios generales del país con un solo objetivo, el de ponerle fecha a un paro de 24 horas", advirtió Palazzo. En uno de los actos en el microcentro, el gremialista criticó: "Pretenden ajustarnos al 18 por ciento en cuatro cuotas, que es el acuerdo de la gobernadora María Eugenia Vidal con los trabajadores estatales". "No le vamos a permitir que no cumplan lo que firmaron. Hay una orden judicial que tiene que pagar. Lo que se firma, se cumple porque es legal y si se viola la ley, se va preso", cuestionó. Si se llevara a cabo el aumento, los trabajadores bancarios alcanzarían una suba del 24% para sólo tres meses, mientras el Ejecutivo pretende que los incrementos no superen el 18%. El acuerdo disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000. Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores. El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionará un 10 por ciento de todas las remuneraciones.

Una de las protestas más ruidosas de los bancarios se produjo en el hall central del Banco Nación.



