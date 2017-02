La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 El Tiempo en Campana:

Cálido e inestable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes el tiempo será inestable en Campana y podrían registrarse algunos chaparrones y tormentas aisladas. La mayor probabilidad es que se den en la primera parte del día, persistiendo luego la inestabilidad. Será un día cálido y húmedo, con 21 grados de mínima y 31 grados de máxima. La situación meteorológica para hoy y para los días siguientes no está bien definida, ya que dependerá del momento y del lugar donde se formará un sistema de baja presión. No hay confianza en la evolución que sugieren los modelos numéricos de pronóstico, por la poca consistencia que tienen entre sí. Eso hace que las predicciones se vuelvan muy inciertas y por lo tanto en muy probable que no se cumplan en gran medida. La inestabilidad de hoy se daría por el acercamiento de una zona de mal tiempo que ayer afecto a la mayor parte del centro del país. El riesgo de lluvias es moderado y de darse, serán tormentas aisladas. Mañana sábado el tiempo seguirá inestable, con muchas nubes en el cielo, pero también con presencia del sol. El viento se afirmará del Sudeste y soplará en forma moderada. No traerá mucho cambio en la temperatura, que seguirá ubicándose en un nivel cálido. El domingo ha cambiado respecto a la evolución que se manejaba y ahora se lo sugiere como un día de probables lluvias, justamente por la modificación que plantean los modelos en la posición en que se formará una depresión débil. Ese pronóstico tiene baja confianza y posiblemente se modifique en el futuro. El lunes también ha cambiado y, como el domingo, es un cambio para mal, ya que también llovería. También lo haría el martes, y recién hacia el miércoles habría un mejoramiento, al resolverse la depresión en alejarse hacia el Atlántico. Todas estas perspectivas tienen poca certidumbre. PRONÓSTICOS HOY, VIERNES 10: el cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se presentará inestable. Hay probabilidad de algunas tormentas aisladas, especialmente en la primera parte del día. Seguirá cálido y húmedo, con 21 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Este y cambiará a moderado del Sudeste. MAÑANA, SÁBADO 11: la nubosidad seguirá siendo variable y el tiempo inestable. Estará cálido y húmedo, con 20 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará moderado del Sudeste, con a algunas ráfagas. DOMINGO 12: seguirá inestable y hay probabilidad de lluvias débiles. El cielo permanecerá nublado y estará templado húmedo, con 20 grados de mínima 25 grados de máxima. El viento soplará moderado del Sudeste.



