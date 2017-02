La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 Fútbol 7:

Amarula FC y La Pelota Siempre al Diez son los líderes de las zonas A y B respectivamente. El último viernes y el pasado lunes se disputaron la 6ª y 7ª fecha de la "Copa Sunny Trofeos 2017", el Torneo de Fútbol de Verano que organiza el Club Ciudad de Campana. Y esta doble jornada dejó novedades en la Zona A, donde "Amarula FC" se convirtió en el nuevo líder. En tanto, en la Zona B, el único puntero es "La Pelota Siempre al Diez (La 20)". Hoy viernes no hay programada actividad, dado que se iba a realizar la Fiesta de Carnaval de la Colonia del CCC, que finalmente se concretó ayer ante el pronóstico de lluvia vigente para esta noche. Así, la 8ª fecha recién se jugará el próximo lunes 13, mientras que la 9ª se disputará el viernes 17. Los resultados y goleadores de la 6ª y 7ª fecha fueron los siguientes: ZONA A 6ª FECHA -Amarula FC 2 - Académicos FC 0. Goles: Joaquín Puzio (2) (AFC) -M*M Instalaciones Eléctricas 2 - Los Retunaldos 1. Goles: Lucas Boni y Walter Piriz (MMI); Mauro Pérez (LOR). -Carpintería Metálica Curti 2 - Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 0. Goles: Fernando Canci (2) (CMC). -La Autentica Defensa 3 - El Muro FC 0. Goles: Pedro Martín, Javier Novo y Agustín Parrilla (LAD). -Paliza Táctica 0 - Hierros Campana 3. Goles: Sebastián Ratto, Matías Pellini y Enzo Montani (HIE). -Humilde Team 7 - Cervecero 2. Goles: Alexis Gérez (3), Franco Toloza, Juan José Fraccaroli, Germán Fick y Luciano Gambini (HUT); Héctor Freytes y Facundo Ochoa (CER). 7ª FECHA -Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 1 - Paliza Táctica 1. Goles: Tomás Fumeau (JND); Valentín Di Doménica (PAL). -El Muro FC 2 - Amarula FC 3. Goles: Lucas Costa y Sergio Vilche (ELM); Roberto Jendrulek, Joaquín Puzio y Matías Irigoyen (AFC). -MM Instalaciones Eléctricas 2 - Académicos FC 5. Goles: Walter Piriz y Gastón Daniel (MMI); Tomás Di Francesco (2), Juan Manuel Vera (2) y Joaquín Lima (ACA). -Cervecero 3 - La Autentica Defensa 5. Goles: Cristián Rosetti (2) y Miguel Altamirano (CER); Agustín Parrilla (3), Iván Sierra y Javier Novo (LAD). -Hierros Campana 1 - Humilde Team 0. Gol: Rodrigo Cepernic (HIE). -Carpintería Metálica Curti 2 - Los Retunaldos 2. Goles: Fabián Torres y Cesar Fraga (CMC); Mauro Pérez y Santiago Medici (LOR) ZONA B 6ª FECHA -LPSD (La 20) 0 - Carnicería El Apo 0. -Paso a Paso 1 - Mirtha La Pantera 2. Goles: Adrián Sassone (PAS); Jonathan Pittari y Walter Bertoli Barsotti (MLP). -Tarantula FC 3 - Italianisimas FCA 2. Goles: Nicolás Pepe, Martín Bigi y Agustín Germano (TFC); Maximiliano Márquez y Diego Barrios (ITA). -Carcare CYL 0 - Fiesta Dulce 1. Gol: Andrés Arismendi (FDU). -Interacero S.A 6 - Plegadoras Migueles 0. Goles: Nicolás Cossali (2), Ramiro Bianchi, Santiago Carello, Tomás Gatti y Tobias Lacana (INT) -Pago al Toque 4 - Aranjuez 0. Goles: Matías Marchan (3) y Santiago Peral (PAT) 7ª FECHA -Mirtha La Pantera 2 - Carcare CYL 3. Goles: Jorge González (2) (MLP); Mauro Garrido, Paulo Espíndola y Mario Velurtas (CAR). -Italianisimas FCA 0 - LPSD (La 20) 4. Goles: Nicolás Bravo, Alex Curto, Leandro Bergara y Facundo Rambaud (LPSD). -Aranjuez 3 - Tarantula FC 0. Goles: Ian Albornoz, Matías Landoni y Fabio Ostorero (ARA). -Plegadoras Migueles 1 - Pago al Toque 0. Gol: Facundo Ponce de León (PLE). -Carnicería El Apo 4 - Paso a Paso 1. Goles: Pablo Hernández, Rodrigo Mannaro, Luis Funes y Martín Spinassi (CEA); Gonzalo Bortagaray (PAS). -Fiesta Dulce 0 - Interacero S.A. 3. Goles: Juan Manuel Amestoy (2) y Santiago Carello (INT). GOLEADORES: 1) Maximiliano Márquez (ITA), 9 goles; 2) Paulo Espíndola (CAR), 8 goles; 3) Roberto Jendrulek (AFC), 7 goles; 4) Tomás Fumeau (JND), 6 goles; 5) Mauro Garrido (CAR), Walter Piriz (MMI), Jorge González (MLP), Matías Marchan, Juan José Fraccaroli y Enzo Montani (HIE), 5 goles. Seis de seis para La Auténtica Defensa Luego del debut triunfal en este torneo, el equipo de La Auténtica Defensa no había podido ganar en las cuatro fechas siguientes, perdiendo terreno en la tabla de posiciones de la Zona A. Sin embargo, la última doble fecha no sólo le permitió volver a la victoria, sino que el team de nuestro medio salió perfecto en sus dos encuentros: derrotó 3-0 a El Muro FC el pasado viernes y 5-3 a Cervecero el último lunes para cosechar seis puntos que lo catapultaron a la quinta posición de la Zona A, con 11 unidades. Así, quedó a 7 de distancia del líder Amarula (18) y a cinco del escolta, Hierros Campana (16). Para destacar en nuestra escuadra, la racha goleadora de Agustín Parrilla, quien marcó cuatro tantos en estos dos partidos.

