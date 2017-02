La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 El Frente Renovador cree que se tendrá que pagar para usar el Pedro Barbero







Los concejales Juan Ghione y Marco Colella sostienen que el Secretario de Comunicación, Martín Seguin, hizo una "libre interpretación" de lo que reglamentan las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva impulsadas por la gestión de Abella. Los concejales del Frente Renovador, Juan Ghione y Marco Colella, aseguraron que el secretario de Comunicación municipal, Martín Seguín, se equivocó a la hora de explicar el nuevo de régimen de alquiler para el teatro municipal Pedro Barbero sancionado a principios de enero. Ghione señaló que Seguín "sostiene que se le cobrará a las entidades, instituciones o emprendimientos de carácter privado que con la organización de su evento persigan un lucro" pero que "lo cierto es que esto que él declara no aparece en ningún momento" en las ordenanzas Fiscal e Impositiva. "Pareciera ser que hace una libre interpretación sobre lo que realmente proponen las ordenanzas Fiscal e impositiva para la recaudación de la ciudad de Campana", consideró el concejal. Por su parte, Colella comentó que "todos los terceros o privados están obligados a pagar, no importa si tienen finalidad de lucro". "La distinción que hace entre educación privada y pública va en contra de la Ley de Educación. Pareciera ser que la bajada de línea de la gestión de turno es generar una diferencia entre alumnos del sistema educativo, dejando de lado la importancia de la igualdad de condiciones. Por eso creemos oportuno que el vecino sepa que lo que dice Seguín con respecto al teatro no está reglamentado en ninguna norma", afirmó. "La ordenanza deja en claro que, por cesión de uso a terceros o particulares, para eventos previamente autorizados por el Municipio se abonará un monto diario de 3.000 pesos. En ningún lugar hace referencia a lucro. Estamos de acuerdo que es sumamente importante atravesar a la cultura desde los distintos lugares, entendiendo que muchas veces se necesitan fondos para llevar a cabo las actividades, pero ¿está el teatro preparado para cualquier tipo de espectáculo? ¿Se tienen en cuenta cuestiones éticas y morales? ¿Es viable que se pague 3.000 mil pesos y se cobre una entrada de cualquier monto para una recaudación particular?", cuestionó el edil.

LOS CONCEJALES GHIONE Y COLELLA.



