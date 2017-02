El conocido grupo de Facebook Retro 80/90 arranca el año festejando el Día de los Enamorados pero "No solo para enamorados". La cita es el sábado 18 de desde las 22.30 en Bisellia Teatro Bar. La música de los años 80 y 90 y el Día de los Enamorados son las excusas para un nuevo encuentro entre aquellos fanáticos de esas décadas, y para revivir aquellos años desde los grandes clásicos musicales, de lo que se señala como la época de gloria de la música de siempre. El próximo sábado 18 de febrero, el grupo de Facebook "Retro 80/90" arranca el año de fiestas con un nuevo encuentro ochentoso en Bisellia Teatro Bar, donde se propone disfrutar un encuentro Retro con la música de uno de los DJ más reconocidos de todos los tiempos, Alejandro "Foca" Di Luca. Los organizadores señalan que las entradas ya están en venta y se pueden reservar en Puerto de Palos - Moda Urbana (San Martin 285), por Facebook en la página del mismo comercio, en el grupo Retro 80/90, o a través de Whatsapp, al 3489 518739. "Son solo 120 tarjetas y solo con venta anticipada hasta el miércoles 15. Ya hay reservas hechas y es bueno destacar que hay mucha gente de entre 35 y 55 años o más, que buscan estos encuentros para pasar un momento agradable con esa música que en su adolescencia o juventud la escuchaban en los boliches, matinés, o en las reuniones con amigos", afirmaron. A su vez destacaron que "desde 2011 que realizamos estas fiestas. Siempre escuchamos que la gente de más de 35 o 40 años no encontraba un lugar en Campana donde revivir aquellos años o disfrutar de aquella música sino era en una reunión de amigos o alguna fiesta en particular. Y bueno… tomamos el guante y decidimos realizar estos encuentros para compartir lo que nos gusta. Que es la música de los 80 y 90, con agregados de los 70 y 2000. Fiestas que son para poder bailar, tomar algo entre amigos y reencontrarse con gente que quizás el paso de los años llevo a su alejamiento por el simple por ello y las cuestiones de la vida". Las entradas son limitadas y anticipadas, y reiteraron que la cita será en BISELLIA Teatro Bar, el Sábado 18 desde las 22.30 hs., para todos aquellos que quieran acompañar esta propuesta de traer a estos años la música que hizo furor en la que se destaca en gran parte del planeta, como la década más significativa y productiva para la música en su crecimiento. Revivir los matinées de Independiente o el Club Social, o de boliches como Sokos´s, Tabasco, Equilibrio, Level, Madonna, Sharon, María Carlota, Skin, o lugares de Zarate como Stress, Imagen, Celeste, Garage y otros, vuelven a cobrar vida una noche más, en Bisellia.



Noche Retro:

Un nuevo evento para recordar las gloriosas épocas ochentosas

