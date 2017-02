La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 Exaltación de la Cruz:

Cardales Rugby ya tiene cancha propia







El naciente club de Los Cardales no para de crecer. A menos de 1 año de su fundación ya tiene 2 equipos formados y está a punto de habilitar el campo de juego. El 25 de marzo del año pasado fue el primer entrenamiento de Cardales Rugby. Todavía no pasó un año y el club muestra signos de una vitalidad inusitada y da muestras palpables de crecimiento. En pocos días estará habilitada por la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) la nueva cancha que se está terminando de construir, y el equipo superior se prepara para participar de su primer torneo oficial este año. Adrián Trebino es el alma mater del sueño del club de rugby de Los Cardales, y cuenta orgulloso y satisfecho la actualidad del proyecto. "La cancha es un paso fundamental para darle seriedad al proyecto. Nosotros estamos entrenando en la plaza del pueblo, y el equipo se merece entrenar y jugar en una cancha de verdad, con medidas oficiales, vestuarios dignos, y todo lo necesario para jugar al rugby con seguridad" explica Trebino. Antes que nada, pide Adrián, los agradecimientos. Sobre todo al club Defensores de Belgrano que aportó un sector de su predio para la sede del club, y a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz y el intendente Adrián Sanchez que colaboró enormemente con las gestiones ante Defensores y aportó elementos y equipos para la construcción de la cancha. También trabajaron mucho los propios jugadores y allegados al equipo. Se destaca especialmente el aporte de Pablo Sosa, que llevó los caños a su casa, construyó las haches, las soldó, y se cargó sobre sus hombros el proyecto completo de la cancha. Por supuesto se contó con el trabajo de todos los jugadores y allegados, pero el aporte del "Cabe" Sosa fue clave. Hasta ahora, y por un tiempo mas, el equipo entrena y trabaja en la plaza de Los Cardales, y cuando ya esté lista la cancha quedará en el recuerdo de todos quienes allí entrenaron. "Hoy la plaza Mitre para nosotros es todo, pero necesitamos tener funcionando la cancha para darle a este proyecto la seriedad que necesita. La cancha propia es clave" reitera Adrián por enésima vez. En poco tiempo el equipo superior del club participará en el torneo empresarial de la URBA, donde juegan equipos con muy buen nivel, y al plantel le va a servir para competir y seguir creciendo como equipo. En el inicio de la pretemporada de este año ya hay seguros 35 jugadores para el plantel superior, lo que da mucha tranquilidad para poder armar un proyecto serio de formación y competencia. "Nuestro grupo de jugadores es muy bueno, muy sólido, y tenemos las mejores perspectivas. También tenemos un buen plantel de juveniles que están entrenando y también estamos planificando competencia para seguir creciendo" afirma el entrenador. A menos de un año del inicio del sueño del club, ya hay 2 equipos formados, una cancha y muchos mas sueños que antes. "El club está creciendo mucho, y ahora tenemos que consolidar lo que hemos logrado, sin apurarnos para no sobredimensionar las cosas, y no llegar al punto de no poder cumplir las expectativas de los jugadores. Queremos crecer despacio, sólido y firme" sentencia Adrián. Y de a poco, Cardales Rugby se va metiendo en la comunidad del pueblo y del distrito. Ya cuenta con un Sponsor importante, como es Cooperativa de Aguas de Exaltación de la Cruz que da una mano enorme y que banca un montón de cosas. Con cancha propia, el club está listo para una nueva etapa de crecimiento, para lo cual se convoca no solo a nuevos jugadores con o sin experiencia que quieran aprender y formarse en este fantástico deporte, sino también a la comunidad en general para acompañar al equipo en los partidos y apoyar este sueño que día a día se hace realidad, y sumarse a una movida que está creciendo. Para aquellos que se sientan con ganas de afrontar el desafío, el equipo sigue entrenando en la plaza Mitre, los días martes, miércoles y jueves a las 21.







Exaltación de la Cruz:

Cardales Rugby ya tiene cancha propia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: