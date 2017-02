La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 Red General de Servicios Cloacales

Expte. : 597- 13 / 25/01/13 Atento a la expansión de la construcción de viviendas en Torres, que en varias han exagerado la cantidad de pisos y consiguientes Unidades , con réditos para los Sres. Emprendedores y Gobiernos por los Impuestos y Tasas… me permito señalar las tres-3- fojas y dos-2- planos del Expte. de Ref., donde se señala que el Proyecto de la Red General de Desagües Cloacales fue realizado en el año 1960 por la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia. En el período de G. Municipal 1958/60 el Señor Intendente inició gestiones ante la Provincia solicitando tres-3- Obras de Infraestructura Urbana : Aguas Corriente, Desagües Pluviales y la Red G. de Cloacas, en ese entonces por razones obvias -Presupuesto y Recursos--, merecieron las 2 primeras la aprobación del Señor Gobernador Dr. Oscar ALENDE. Las Obras de Cloacas se iniciaron el 04 de marzo de 1965, en el 2do. Período del Intendente Don Calixto B. DELLEPIANE -12/10/63-28/06/66, en el Ejido Urbano desde calle Alem hasta Jean Jaures, después de paralizarse - se recuerda el 5to Golpe de facto --; se continúan en 1969: en ese intervalo se formalizó Comisión de Vecinos que solicitaron la prosecución y ampliación de las Colectoras - cañerías entre Bocas de Registro en las esquinas- y futura Planta Depuradora. Las distintas Redes de Colectoras se conforman según los niveles de mayor a menor de las Cuadras en cada una de las Cuencas que tiene el Ejido Urbano. Cada Circuito tiene varias unidades de Colectoras, según Plano se inició con cañería de cemento de 150mm. y 1,20 de largo, con un declive de unos 50 cmt. entre Bocas de Registro, con tapada de tierra de 1.30 mts., para estas cañerías se hicieron Pasa de Tapón y Prueba Hidráulica a cada una: al sumarse las Colectoras en cada Circuito y según diferencia de niveles, el plano previó aumento de sección de 200, 250, 300 mm... La 2da. Y 3ra. Etapa de colectoras se hicieron con cañería de P.V.C. de 4 a 5 mts. .Todos los Circuitos de la Cuenca Norte se dirigen hacia su zona más baja que es la esquina de Berutti impar y Alem donde se inicia el Colector Máximo de 550mm. Con cota -0,11, todos los niveles están referidos al 0,00 del País; las cuencas Sud tienen un Colector máximo de 400 mm. Aún hoy hay Tapas Fe. Intactas. Una obra complementaria que realizó el Municipio antes de la puesta en marcha la Planta el 3 de Sepbre. de 1975 fue la corrección y canalización del zanjón Pluvial por calle Coletta que recibía las aguas servidas cloradas, continúa por Avda, Lopéz y Planes - ultima arteria del trazado original del Partido-- y por Avda. Ameghino llegan al Arroyo de la Cruz. Con relación a los Serios y graves problemas que causa el Uso y Abuso de las Redes que afectan a los Sres. Frentista, destacados en L.A.D., al respecto cabe señalar a) Los Desagües Pluviales no deben ir a las Cloacas. b) no introducir restos de diversos Comercios. c)reponer y cubrir todas las B.R .con Tapas de H.A. por su costo; se imaginan un trozo macizo tapando el curso del líquido?. d) limpieza permanente de las zonas afectadas e)la Densidad y Altura de las Torres han superado la capacidad de escurrimiento del Sistema. Prudente era de 6 a 8 pisos, atento año del Proyecto. Este tipo de Obra Oculta Bajo tierra y de Niveles diferenciados requirió una Conducción Inspección que produjo afectaciones serias. En 1971 un análisis clínico dio 2,8 M. eritrocitros, el 15/09/75 aún más reducido, a los 49 obligó a una intervención con un Bay Pass estomacal. Alejandro Cacciabue

Campana. 8 de Diciembre 2016

