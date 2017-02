La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/feb/2017 Básquet Provincial:

Ciudad de Campana visita a Regatas de San Nicolás en un duelo clave







Ante un rival directo en la lucha por la clasificación a Playoffs, si gana, se afirmará en la segunda colocación de la Zona Norte "D". Por la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana visitará esta noche a Regatas de San Nicolás en un duelo clave en la lucha por la segunda posición de la Zona Norte "D". El Tricolor llega a este encuentro luego de vencer como local a Juventud Unida de Cañuelas por 90 a 61, en un juego de sólido rendimiento colectivo después de un primer cuarto trabado. En tanto, en esa última jornada, Regatas cayó en su gimnasio ante Presidente Derqui, que logró ganar 71-63 en el duro reducto nicoleño y así afianzarse en la primera posición de la Zona Norte "D". Esta combinación de resultados también permitió que el CCC recuperara el segundo puesto en el que había iniciado esta segunda fase gracias al arrastre de la primera. Igualmente, la diferencia con Regatas es mínima: apenas 0,5 puntos. Por eso, una victoria hoy podría ser determinante para Ciudad de Campana. El elenco nicoleño cuenta con mucha experiencia y buena talla en hombres como Iván Zuelgaray, Facundo Fillol, Sebastián Andollo y Diego Fererro. Ante esas características, para Ciudad será fundamental lograr imponer un ritmo intenso de juego, como suele proponer por su juventud y rotación. Así, la presión defensiva y la transición en ofensiva serán dos de las claves para el equipo que dirige Esteban Sánchez. El partido contará con el arbitraje de la dupla platense Gabriel Del Favero y Sebastián Ramírez. En el otro encuentro de la Zona Norte "D", el líder Presidente Derqui recibirá al colista Juventud de Cañuelas. RESULTADOS 2ª FECHA ZONA SUR "A": Ateneo (Punta Alta) 63-82 Unión y Progreso (Tandil). ZONA SUR "B": Los Andes (Punta Alta) 74-90 Racing (Olavarría) INTERZONAL SUR: El Fortín (Olavarría) 88-84 Independiente (Tandil) ZONA NORTE "C": Los Indios (Junín) 87-91 Somisa (San Nicolás); Gimnasia y Esgrima (Pergamino) 73-72 Central Buenos Aires (Zárate). ZONA NORTE "D": Ciudad de Campana 90-61 Juventud Unida (Cañuelas); Regatas (San Nicolás) 63-71 Presidente Derqui. ZONA NORTE "E": Independiente (Zárate) 78-71 Atenas (La Plata); Lobos Athletic Club 80-64 Ciudad de Saladillo. PARTIDOS 3ª FECHA ZONA SUR "A": Unión y Progreso (Tandil) vs Independiente (Tandil). ZONA SUR "B": El Fortín (Olavarría) vs Los Andes (Punta Alta). INTERZONAL SUR: Racing (Olavarría) vs Ateneo (Punta Alta). ZONA NORTE "C": Somisa (San Nicolás) vs Central Buenos Aires (Zárate); Los Indios (Junín) vs Gimnasia (Pergamino). ZONA NORTE "D": Regatas (San Nicolás) vs Ciudad de Campana; Presidente Derqui vs Juventud (Cañuelas). ZONA NORTE "E": Lobos AC vs Independiente (Zárate); Atenas (La Plata) vs Ciudad de Saladillo. POSICIONES ZONA SUR "A": 1) Independiente (Tandil), 12 puntos; 2) Unión y Progreso (T), 11,5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 8,5 puntos. ZONA SUR "B": 1) Racing (Olavarría), 11 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 10,5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 9 puntos. ZONA NORTE "C": 1) Somisa (San Nicolás), 13 puntos; 2) Gimnasia (Pergamino), 11 puntos; 3) Los Indios (Junín), 10 puntos; 4) Central Buenos Aires (Zárate), 8,5 puntos. ZONA NORTE "D": 1) Presidente Derqui, 13 puntos; 2) Ciudad de Campana, 11 puntos 3) Regatas (SN), 10,5 puntos; 3); 4) Juventud Unida (Cañuelas), 8,5 puntos. ZONA NORTE "E": 1) ) Independiente (Zárate), 11 puntos; 2) Lobos AC, 10 puntos; 3) Atenas (La Plata), 10 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 9,5 puntos.

EL JUVENIL ELISEO IGLESIAS, UNA DE LAS CLAVES DEL CCC PARA IMPONER LA PRESIÓN DEFENSIVA.



