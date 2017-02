Estará a disposición del Hospital San José para el traslado programado de pacientes y los eventos al aire libre. Permitirá al Municipio reducir los costos en el alquiler del servicio. La unidad fue recibida por el intendente Abella. El intendente Sebastián Abella recibió ayer una ambulancia de alta complejidad provista por la Provincia de Buenos Aires. La entrega del vehículo se formalizó en la explanada del Palacio Municipal con la presencia del director de Regiones Sanitarias, Darío Díaz, el asesor de la Unidad Ministro, Marcelo Di Mario, y el director asociado de la Región Sanitaria V, Enrique Girola. "Es un día importante porque Campana no contaba con una ambulancia propia y gracias a la gobernadora María Eugenia Vidal hoy la tenemos", comentó el jefe comunal tras la entrega. El Intendente enfatizó también la importante incorporación de este nuevo vehículo dado que "es un elemento imprescindible para la salud de nuestra ciudad". Y resaltó: "Hoy Campana vuelve a tener una ambulancia propia después de 20 años". La unidad de terapia intensiva móvil contiene respirador de transporte, chalecos de extricación, dos tubos de oxígeno, desfibrilador y central de oxígeno, entre otros elementos para la atención de emergencias. Estará destinada al traslado programado de pacientes y a los eventos que realice el Municipio. En tanto que, en la vía pública, el servicio continuará a cargo de los Bomberos Voluntarios. "Hoy tenemos un costo anual elevadísimo por traslado de pacientes por lo que es una incorporación muy importante para poder reducirlos", destacó. No obstante, Abella también aclaró que "una unidad no es suficiente para cubrir las todas las necesidades y cancelar el alquiler de un servicio privado". Por ello, finalmente comentó que se continuará trabajando en la incorporación de una segunda unidad. Di Mario, en tanto, enfatizó el trabajo de la gobernadora y la voluntad política para "hacer foco en las cuestiones sanitarias que estuvieron descuidadas en los últimos 10 o 15 años". Y agregó: "Lo importante es que tanto Vidal como Abella tienen a la salud como punto importante para dar soluciones a la problemática de Campana". "La ambulancia –concluyó- de alta complejidad, no es solamente una ambulancia de traslado ya que cuenta con equipamiento de última tecnología." Durante la jornada acompañaron al Intendente, el presidente del HCD, Sergio Roses; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi y el equipo directivo del Hospital San José. Con esta nueva incorporación, el Municipio continúa con su labor a la hora de mejorar los servicios sanitarios en la ciudad dotando al Hospital de mejor equipamiento.

LA AMBULANCIA FUE PRESENTADA AYER EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.



Marcelo Di Mario hizo entrega de las llaves al Intendente.





La unidad de terapia intensiva móvil es de alta complejidad. Meiraldi: "Con esta ambulancia mejoramos el servicio y reducimos los costos" El Secretario de Salud destacó la importancia de incorporación de la nueva unidad sanitaria para el Hospital Municipal. "Nunca tuvimos una ambulancia de esta calidad", resaltó. El secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, se refirió hoy a la importancia de la incorporación de una nueva ambulancia de alta complejidad al Hospital Municipal de San José. En este sentido, el funcionario afirmó que "con esta ambulancia mejoraremos el servicio y reduciremos los costos ya que el Municipio, hoy en día, destina mucho dinero en la contratación de este servicio". Según explicó, la nueva unidad estará destinada al traslado programado de pacientes como también a diversos eventos públicos y estará a cargo de personal municipal. Meiraldi aclaró que un solo móvil no es suficiente para dar respuesta a todos los requerimientos y que, por ello, el Municipio continuará solicitando dicho servicio. "La última vez que Campana tuvo ambulancia fue hace más de 20 años. Nunca tuvimos una ambulancia de esta calidad", finalizó el secretario de Salud.

Meiraldi destacó la importancia de esta incorporación para el Hospital Municipal.

Campana vuelve a tener una ambulancia propia después de 20 años

