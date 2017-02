El vicegobernador visitó nuestra ciudad y destacó el trabajo en la lucha contra la inseguridad

El Intendente recibió ayer a Daniel Salvador, quien recorrió el CIMoPU y se interiorizó acerca del funcionamiento de la plataforma de seguridad. "Lo que está haciendo el Municipio es un ejemplo a seguir", enfatizó. El intendente Sebastián Abella recibió ayer la visita del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, con quien si bien abordó un abanico de temas el eje central de las conversaciones pasó por el fuerte trabajo que viene realizando el Municipio en materia de seguridad. Tras recorrer las instalaciones del CIMoPU e interiorizarse acerca del funcionamiento de toda la tecnología adquirida durante 2016, el vicegobernador ponderó la decisión política del jefe comunal de reforzar y equipar con tecnología de punta la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Durante la visita de Salvador, estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el presidente del HCD, Sergio Roses; la presidenta de la UCR y subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Buzzini; los secretarios Abel Milano (Seguridad) y Marina Sánchez (Modernización), y los concejales de Cambiemos Luis Gómez y Alejandro Deppeler. "La visita de Salvador es muy importante ya que presenció en vivo y en directo el funcionamiento del centro de monitoreo y todo el trabajo que se realiza para cuidar a los vecinos de Campana", enfatizó el jefe comunal . Para luego señalar que si bien "la inseguridad es la preocupación común de todos los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, día a día en Campana le estamos dando una fuerte batalla." Salvador, en tanto, se mostró muy contento de acompañar al Intendente, quien – según sus palabras- "hace un enorme esfuerzo para ver avances en su ciudad y no tengo dudas que lo está logrando." "En materia de seguridad, me encontré con avances importantísimos. Es ejemplar lo que está haciendo el Municipio. En la Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal también está dando una lucha muy importante, por lo que es un complemento enorme el trabajo que realizan municipios como Campana", resaltó el mandatario bonaerense. En conferencia de prensa, Salvador señaló que "todo suma para recuperar los niveles de tranquilidad en los que se merecen vivir todos los bonaerenses. Lo que está haciendo Campana en materia de seguridad es un modelo a seguir que puede servir de referencia para otros intendentes." En este sentido, puntualizó que la plataforma junto al detector de patentes y las cámaras de monitoreo colaboran enormemente para dar batalla a la inseguridad y al narcotráfico. "Me llevo una muy buena imagen de Campana y quiero felicitar a su Intendente por el trabajo que junto a su equipo viene realizando día tras día en pos de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", concluyó el vicegobernador tras su visita por nuestra ciudad.

EL INTENDENTE ABELLA JUNTO A SALVADOR.





Romina Buzzini y Sergio Roses acompañaron la recorrida de Salvador.





Milano detalló cómo funciona la plataforma de seguridad.





El Intendente entregó a Salvador el escudo de la ciudad. Representantes del radicalismo de Campana participaron de un encuentro convocado por Salvador en La Plata El pasado jueves, en el espacio Río Eventos de la ciudad de La Plata, más de 500 representantes provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunieron en un encuentro convocado por el vicegobernador Daniel Salvador. Por el radicalismo de Campana participaron Alberto Giordanelli, Oscar Sala y Karina Sala por nuestra ciudad, al tiempo que también estuvo presente la diputada provincial Sandra París (Zárate). Así, acompañado por intendentes, legisladores nacionales y provinciales y figuras como Federico Storani, el actual Presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires y el resto de los oradores ratificaron el rumbo definido en la convención de Gualeguaychú y resaltaron la importancia del radicalismo dentro de Cambiemos. A su vez, coincidieron en el desafío que tendrán las próximas elecciones legislativas y el papel de la Provincia de Buenos Aires para potenciar al Frente Cambiemos.

SALVADOR ESTUVO, ACOMPAÑADO POR STORANI.

El vicegobernador visitó nuestra ciudad y destacó el trabajo en la lucha contra la inseguridad

