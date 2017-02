DOS ÍDOLOS DEL PUEBLO VIOLETA: PEDRO TROGLIO, ACTUAL DT DE TIGRE Y DE INOLVIDABLE PASO POR VILLA DÁLMINE EN LA TEMPORADA 2002/03; Y EL HISTÓRICO HORACIO FALCÓN.

El Violeta perdió su primer amistoso de pretemporada, pero igualmente dejó una buena imagen ante el elenco dirigido por Pedro Troglio. Cérica marcó el gol para el 2-1 final. Luego de las victorias frente a The Strongest (Bolivia) y Zulia FC (Venezuela) y de empate ante Godoy Cruz, Villa Dálmine sufrió su primera derrota de la actual pretemporada al perder 2-1 frente a Tigre en el amistoso disputado ayer por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini. Sin embargo, como en los ensayos anteriores, el Violeta volvió a dejar una imagen positiva, sobre todo ante un rival de jerarquía y que se prepara para el reinicio del campeonato de Primera División. Dentro de un juego parejo, el elenco dirigido por Facundo Argüello supo generar llegadas en ataque y estar a la altura del rival, repitiendo la misma formación que ha utilizado en las presentaciones anteriores. En tanto, los conducidos por Pedro Troglio mostraron mucha eficacia, sobre todo en el primer tiempo, cuando marcaron sus dos goles contra el arco de la Av. Mitre. Primero, a los 21 minutos, tras una trepada de Diego Sosa por izquierda y un centro que anticipó Lucas Menossi (no fue firme la respuesta de Fernando Otarola en el primer palo). Luego, a los 36, Martín Galmarini filtró una buena pelota al área, donde Emiliano Ellacopulos se sacó de encima a Ariel Coronel con un gran enganche para posteriormente definir de zurda y con mucha violencia de frente a Otarola. Antes, Villa Dálmine había tenido aproximaciones, siendo la más clara una oportunidad que no pudo aprovechar Leonardo Carboni (tras una gran media vuelta estrelló su remate en el palo) luego de error de Galmarini al querer bajarle la pelota al arquero Nelson Ibáñez. En el segundo tiempo, el guardameta visitante fue exigido con diferentes remates de Pablo Burzio, Pablo Ruiz y Ezequiel Cérica. Sin embargo, el Violeta no pudo descontar hasta casi el final del partido (dos tiempos de 40 minutos), cuando Falcón presionó arriba, recuperó y cedió para Cérica, quien definió arriba al palo izquierdo de Ibáñez. Más allá del rendimiento, otro de los aspectos positivos que dejó este ensayo para el entrenador Argüello ha sido la posibilidad de ver en acción nuevamente a Federico Recalde (se recuperó de un desgarro y fue alternativa de Fabrizio Palma) y a Burzio (reemplazó a Juan Manuel Mazzocchi y se movió por el sector derecho). Luego de los 80 minutos iniciales, se disputó otro encuentro en el que jugaron los suplentes de ambos equipos sin poder mover el marcador a lo largo de los dos tiempos de 35 minutos que se disputaron como cierre del amistoso.

Frente a tigre, Villa Dálmine realizó otro ensayo positivo SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi (ST 14m Luciano Recalde), Lautaro Formica; Pablo Ruíz, Horacio Falcón, Fabrizio Palma (ST 14m Federico Recalde), Lucas Favalli (ST 25m Diego Núñez); Juan Manuel Mazzocchi (ST 14m Pablo Burzio) y Leonardo Carboni (ST 19m Ezequiel Cérica). DT: Facundo Argüello. TIGRE (2): Nelson Ibañez; Martín Galmarini, Erik Godoy, Oliver Benitez, Diego Sosa; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Alexis Castro; Sebastián Rincon, Carlos Luna y Emiliano Ellacopulos. DT: Pedro Troglio. GOLES: PT 21m Lucas Menossi (T); 36m Emiliano Ellacopulos (T). ST 37m Ezequiel Cérica (VD) CAMPO DE JUEGO: Villa Dálmine. ARBITRO: Emir Michelón DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 40 minutos SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (0): Sebastián Blázquez (ST 23m José Castellano); Federico Acosta, Ángel Alonso, Luciano Recalde (ST 20m Augusto Colaneri), Jorge Demaio; Pablo Burzio (ST Brian Visser), Federico Recalde (ST Leonardo Cisnero), Gaspar Lezcano, Diego Núñez (ST 6m Marcos Salvaggio), Jonathan Figueira (ST 20m Alex Stábile); y Ezequiel Cérica (ST 6m Julián Cardellino). DT: Facundo Argüello. TIGRE (0): Adrián Gabbarini (ST Javier García); Paulo Lima, Mariano Echeverria, Juan Blengio, Bruno Urribarri; Alexander Meza, Gaspar Iñiguez, Sebastián Balmaceda, Emiliano Papa; Walter Mazzantti, Claudio Spinelli. DT: Pedro Troglio. GOLES: No hubo CAMPO DE JUEGO: Villa Dálmine. ARBITRO: Emir Michelón DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 35minutos

PABLO BURZIO JUGÓ SU PRIMER AMISTOSO EN VILLA DÁLMINE. INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO POR JUAN MANUEL MAZZOCCHI.





FORMICA, EN LA MARCA DEL COLOMBIANO RINCON.

A pesar de la derrota, Villa Dálmine realizó un positivo ensayo frente a Tigre

