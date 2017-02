Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Volver a la rutina que va a marcar el paso del año tiene sus bemoles. Es triste porque se termina el desperezo, el relax de los horarios y al mismo tiempo el calor del verano va dando lugar a las primeras hojas que empiezan a caer de los árboles.Todo a su tiempo. En contrapartida, la vida se ordena en horarios más estables, los niños regresan a la escuela y todo se organiza mejor. La delicia de las vacaciones es su intermitencia, su finitud. De no ser así, sería otro tipo de rutina. En mi círculo de amigos entrañables tengo uno que jamás hizo nada que requiriera una organización horaria. Eligió una vida holgada y sin dependencia. El otro día me dice: salgo de vacaciones...Y pensé, ¿no habrá otra palabra que defina su situación? Qué sucede cuando alguien que vive de vacaciones, se toma unos días? Hará un impás? Un intervalo? Entrenará el ocio creativo? Puede parecer tonto de mi parte, pero siempre sentí compasión por la gente rica. Sé que en la cara oculta de la Luna no llega la luz del Sol. La mayoría de ellos tiene vidas muy desdichadas. Por lo pronto, aprendí que no hay vida tan pobre que carezca de la alegría del ser como todo el mundo, ni tan rica que no sienta la soledad de los castillos y de sus príncipes.







El Panóptico:

La soledad del Príncipe

Por Fabiana Daversa

