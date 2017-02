P U B L I C

Ante las falsas versiones periodísticas publicadas en diversos medios del país, me veo obligado a manifestar lo siguiente: nunca pesó sobre mi hijo Julián y/o sobre mí pedido alguno de captura en relación con causa penal alguna. Que ante el arbitrario allanamiento efectuado en mi domicilio particular por la autoridad policial de la DDI de Baradero, me hice presente de inmediato en la Unidad de Instrucción Fiscal Nº 8 de dicha ciudad en compañía de mi citado hijo, a quien hice regresar anticipadamente de sus vacaciones, para ponernos a disposición de la Justicia. En el mismo día de nuestra presentación, el Fiscal a cargo, Dr. Granda, decretó nuestra total desvinculación ante los elementos probatorios arrimados por nuestra parte que acreditaron debidamente que ninguna intervención teníamos en los hechos investigados. Asimismo se nos restituyó en tal oportunidad los teléfonos celulares y aparato GPS que incorrectamente nos fueran secuestrados a mi mujer y al suscripto en oportunidad del allanamiento. Tan tendenciosa resultó la información suministrada por la autoridad policial que se informó el secuestro de una "capucha" cuando en realidad se trataba de un abrigo comprado por mi señora en ocasión de nuestro último viaje a Bariloche. En cuanto a las armas secuestradas en mi domicilio, cabe señalar que las mismas correspondían a la colección de mi padre fallecido que quedaron herrumbradas en mi casa junto a municiones fuera de uso. La difamación de que fuera objeto por los falsos hechos difundidos quizás sea el costo que deba pagar por mi honrado desempeño en los cargos públicos con que se me distinguiera en mi dilatada trayectoria política y en mi correcto desempeño como productor y organizador de seguros. Gracias a los amigos y clientes que conociendo mi calidad de persona de bien me hicieron llegar de inmediato sus muestras de apoyo y solidaridad. ROBERTO DÍAZ DNI: 11.236.430

A la Opinión Pública

Por Roberto Díaz

