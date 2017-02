La UOCRA inicia gestiones para garantizar trabajos en Axion y la construcción de la nueva termoeléctrica

El secretario general de la Seccional Campana, Oscar Villarreal, mostró su preocupación ante la posibilidad de que varios de los trabajos previstos para el montaje general que desplegará la refinería se efectúen fuera de Campana. Además, adelantó que insistirán ante el poder político local para destrabar la construcción de la central "Termoeléctrica Manuel Belgrano II". El secretario general de la UOCRA Seccional Campana, Oscar Villarreal, anunció que la entidad gremial iniciará gestiones ante Axion Energy para asegurar que la mayor cantidad de trabajos del montaje general que iniciará la refinería sean efectuados por mano de obra local. Asimismo, adelantó nuevas tratativas con el poder político de la ciudad para reactivar la construcción de la Termoeléctrica "Manuel Belgrano II". Ambas iniciativas, de acuerdo a las palabras de Villarreal, se dan en el marco en que "compañeros se van a quedar sin trabajo porque las obras en las que están pronto van a estar terminando", obedeciendo también a la "gran cantidad de compañeros desocupados" que existe hoy en día. En lo que concierne a Axion, la alarma en la UOCRA la activaron "versiones fuertes" de que parte los trabajos demandados por el montaje general que encara la refinería (que el gremialista definió como tareas de montaje mecánico y eléctrico, cañería y soldadura) podrían efectuarse fuera de la ciudad, reduciendo el impacto laboral del proyecto de la compañía de los Bulgheroni. "Esos trabajos van a ser adjudicados posiblemente a empresas extrajeras. Y posiblemente esas empresas madre contraten a empresas importantes de nuestro país pero que no son de nuestras jurisdicciones. Y nosotros escuchamos versiones fuertes que por ese motivo habría muchas posibilidades de que los trabajos previos y pre-fabricados, que son muchos, se realicen fuera de nuestra" ciudad, explicó Villarreal. "Nosotros no queremos correr ningún riesgo de eso. No es por capricho sino por la realidad que toda la sociedad sabe, y especialmente los trabajadores de nuestro sector", expresó. En ese sentido, comentó que el sindicato está organizándose para "gestar la mayor presión posible" en "convencer" tanto a Axion como a sus contratistas de emplear trabajadores campananses. "Creemos que Axion puede intermediar entre nosotros y las empresas adjudicatarias", afirmó al respecto, confirmando además que ya han tenido contacto con algunos de los proveedores de la refinería. Sobre la termoeléctrica, remarcó que UOCRA ratifica su "postura" y recordó que si el año pasado "nos movilizamos, hicimos petitorio, presentamos documentación e hicimos declaraciones públicas porque parecía que la termoeléctrica estaba dormida", hoy les preocupa que "esté muerta". "Le vamos a entregar al presidente del HCD y a los presidentes de los distintos bloques" las dos mil firmas que recolectaron trabajadores del sector, señaló Villarreal, quien criticó que el proyecto esté parado cuando la adjudicación a la empresa constructora se firmó hace dos años. "Y hace un año y dos meses que lo venimos planteando con esta gestión. Quizás el problema es la empresa que la tiene adjudicada (NdR: Electroingeniería, de estrecho vínculo con el kirchnerismo). Nosotros creemos que los problemas que quizás surgieron producto de la transición, en un año y dos meses se podrían haber resuelto", sostuvo el líder gremial. "Hemos tenido muchísima prudencia: el mes que viene hace un año que fuimos a ver a esta gestión por esta obra", respondió Villarreal cuando fue consultado por posibles acciones de fuerza ante la falta de respuesta. "Nosotros dimos el puntapié inicial ahora y no vamos a cesar. Vamos a seguir desplegando distintas estratégicas. Algunas serán a nivel institucional, otros acompañados con los trabajadores, otras poniendo las cosas en estado público. Pero no vamos a cesar hasta que lleguen esos días en que empecemos a ver que los trabajadores sobreviven con el ingreso de su propio salario producto de que estas obras se realizan", añadió.

VILLARREALPLANTEÓ LAS NOVEDADES ANTE LOS TRABAJADORES EN LA PLAZOLETA BELGRANO. Villarreal: "Es un momento muy difícil" Ayer en la sede de la UOCRA Campana, cuando se le fue preguntado si el escenario laboral por el que atraviesa la ciudad es el peor de los últimos años, Villarreal respondió: "No tengo dudas". "Es un momento muy difícil. Hablo por mi sector, y sé que si no logramos contener estas dos obras no se va a resolver el problema de la inmensa cadena de trabajadores" sin empleo, amplió. El referente sindical dijo que en la comisión directiva del gremio están "preocupados y ocupados" y que al tiempo que "es bueno contener a los trabajadores que están trabajando", los que no "empiezan a perder dignidad". "Esas cosas a nosotros nos generan impotencia. Y queremos que esta gente entienda que tenemos un montón de compañeros en esa situación", afirmó. Con los ojos humedecidos a la hora de describir el panorama que afronta el desempleado, Villarreal señaló que "el compañero desocupado para comer y sobrevivir no tiene bandera política" y que para brindarle una solución no van hacer distinciones ideológicas. "La realidad es que donde estamos vemos una cantidad muy grande de compañeros necesitados de trabajo. Y cada vez se agranda más la franja. Y que cada vez se hace más antigua la estadística que cada uno lleva" como desempleado, expresó.

EL GREMIALISTA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.



La UOCRA inicia gestiones para garantizar trabajos en Axion y la construcción de la nueva termoeléctrica

