NOTICIA RELACIONADA: La UOCRA inicia gestiones para garantizar trabajos en Axion y la construcción de la nueva termoeléctrica Ayer en la sede de la UOCRA Campana, cuando se le fue preguntado si el escenario laboral por el que atraviesa la ciudad es el peor de los últimos años, Villarreal respondió: "No tengo dudas". "Es un momento muy difícil. Hablo por mi sector, y sé que si no logramos contener estas dos obras no se va a resolver el problema de la inmensa cadena de trabajadores" sin empleo, amplió. El referente sindical dijo que en la comisión directiva del gremio están "preocupados y ocupados" y que al tiempo que "es bueno contener a los trabajadores que están trabajando", los que no "empiezan a perder dignidad". "Esas cosas a nosotros nos generan impotencia. Y queremos que esta gente entienda que tenemos un montón de compañeros en esa situación", afirmó. Con los ojos humedecidos a la hora de describir el panorama que afronta el desempleado, Villarreal señaló que "el compañero desocupado para comer y sobrevivir no tiene bandera política" y que para brindarle una solución no van hacer distinciones ideológicas. "La realidad es que donde estamos vemos una cantidad muy grande de compañeros necesitados de trabajo. Y cada vez se agranda más la franja. Y que cada vez se hace más antigua la estadística que cada uno lleva" como desempleado, expresó.

EL GREMIALISTA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.



UOCRA:

Oscar Villarreal, ”es un momento muy difícil”

El gremialista se refirió a la situación de los trabajadores de la construcción

