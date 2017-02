Los vecinos autoconvocados se reunieron con el director de Vialidad Nacional y lograron el compromiso oficial. Luego de reunirse el jueves pasado con el director General de Vialidad Javier Iguacel, los Vecinos Autoconvocados contra el peaje de Larena se mostraron satisfechos con el resultado de la reunión y evaluaron la realización de la misma como un éxito de la estrategia de movilización del grupo, que nunca dejó de manifestarse frente al peaje, a pesar de las presiones e incluso de la represión salvaje perpetrada por Gendarmería Nacional. Según expresaron los propios vecinos, la reunión no fue tranquila, al punto que debieron escuchar airados argumentos contrarios a la postura de los vecinos por parte del funcionario de vialidad, quien incluso les recriminó haber incluido su nombre en las pancartas exhibidas durante las manifestaciones. A pesar de ello, finalmente el funcionario manifestó ante los vecinos su compromiso sobre la finalización de la colectora en 2 meses, incluyendo una revisión de la traza a la altura de la ruta 6. Iguacel también prometió que la empresa concesionaria de la ruta 8, Corredor Central, no reclamará la supuesta deuda a los automovilistas que pasan el peaje sin pagar, y dejará de enviar cartas documentos intimidatorias. Además se comprometió a gestionar ante la empresa la finalización de los mensajes intimidatorios que actualmente se exhiben en los carteles luminosos de la ruta. Finalmente, y en vistas al alto rango del funcionario, los vecinos le solicitaron que hiciera las gestiones políticas ante el Ejecutivo Nacional para que se castigue a los culpables de la represión del 18 de septiembre, y para que se garantice en adelante el derecho de los vecinos a manifestarse en el peaje. En la continuidad de la lucha y el reclamo, los vecinos ya se encuentran preparando las próximas manifestaciones y asambleas en la zona del peaje, incluyendo volanteadas para informar a los vehículos que pasan por el peaje sobre el reclamo.

Una de las marchas en el peaje.





Carteles intimidatorios en la autopista.



Exaltación de la Cruz:

Vialidad prometió terminar la colectora y detener las intimidaciones por el no pago del peaje de ruta 8

