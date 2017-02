El CCC cayó 94-61 ante Regatas, en un partido que quedó marcado por los primeros 8 minutos. Por la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana no pudo plantar batalla ante Regatas de San Nicolás, que lo apabulló en el primer cuarto y se terminó quedando luego con una cómoda victoria por 94 a 61 en el encuentro disputado anoche en "La Ribera" de la ciudad nicoleña. De esta manera, el elenco dirigido por Pablo "Patota" Dastugue le arrebató la segunda posición de la Zona Norte "D" al Tricolor por medio punto de distancia. Anoche, en el gimnasio de "La Ribera", los dirigidos por Esteban Sánchez comenzaron el encuentro con grandes dificultades y sufriendo a un rival que se sintió cómodo. El arranque fue 10-0 a favor de Regatas, hasta que Cristian Rossini cortó esa racha con un doble. Sin embargo, Ciudad no despertó y sufrió otro parcial arrasador, porque el local clavó un 14-0 que dejó el partido 24-2 a falta de dos minutos para terminar el primer cuarto. Sí: 22 puntos de diferencia en 8 minutos. En el segundo período, el Tricolor mejoró con el aporte de su perímetro (en cambio, fue escaso el goleo de sus jugadores internos) e incluso pudo ganar ese parcial (23-17). Pero igualmente se mantuvo lejos en el marcador (45-32 al término del primer tiempo). Y tras el descanso, en el reinicio del juego, Regatas volvió a mostrar decisión y selló, en los primeros dos minutos del tercer período, un 10-0 (55-32) que prácticamente definió el juego a su favor. Encima, los nicoleños no se conformaron y estiraron la ventaja hasta 28 (75-47) al cierre de ese cuarto. Por eso, el último período sirvió sólo para completar la estadística y para que los juveniles de ambos equipos tuvieran minutos. El próximo fin de semana, Ciudad recibirá a Presidente Derqui en el inicio de la segunda rueda de esta segunda fase y en busca de un triunfo que le rinda tanto en los números como en lo anímico para recuperarse de lo ocurrido anoche. SÍNTESIS DEL PARTIDO REGATAS (94): Iván Zuelgaray (0), Fernando Ríos (13), Matías Aluchón (11), Sebastián Andollo (25) y Diego Ferrero (13) (FI) Santiago López (8), Ramiro Cruz (2), Matías Rodríguez (2), Ignacio González (8), Valentín Ingrata (5), Martín Ríos (7) y Agustín Porta (0). DT: Pablo Dastugue. CIUDAD DE CAMPANA (61): Damián Iglesias (13), Francisco Santini (13), Matías Nieto (15), Cristian Rossini (3) y Pablo Aguilera (0) (FI) Eliseo Iglesias (5), Ezequiel Corvalán (0), Mauro Corvalán (4), Guido Cadelli (1), Santiago Fernández (2), Juan Esteras (5) y Joaquín Aguilar (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 28-9 / 17-23 (45-32) / 30-15 (75-47) / 19-14 (94-61). GIMNASIO: Regatas de San Nicolás. JUECES: Gabriel Del Favero y Sebastián Ramírez

CIUDAD DE CAMPANA FUE CLARAMENTE SUPERADO EN SAN NICOLÁS (FOTO: DEPORTES HOY).



Básquet:

Dura derrota de Ciudad en San Nicolás

