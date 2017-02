Tras perder con Otamendi en el debut, el Verdinegro juega ante el elenco zarateño desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. Luego del golpe que significó la derrota sufrida en el debut (2-0 ante Otamendi), en Defensores de La Esperanza se trabajó mucho en recuperar anímicamente a los jugadores para tratar de revertir esa imagen en la segunda presentación. Y el desafío será esta tarde, cuando reciba desde las 17 horas la visita de Belgrano de Zárate por la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. El encuentro, que se jugará en el estadio Carlos Vallejos del club Puerto Nuevo, será, en cambio, la primera presentación de Belgrano en este certamen, dado que por la primera fecha debió suspender (por lluvias) el partido que tenía programado en su cancha frente a Sarmiento de Zárate (se reprogramó para el miércoles). En el equipo de nuestra ciudad, para este compromiso, la dupla técnica conformada por Miguel Ríos y Cristian Tejera no podrá contar con los dos jugadores que todavía no fueron habilitados (Andrés Unrein y Nicolás Tapia) ni con los tres expulsados frente a Otamendi (Federico Díaz, Tulio Barrios y Nahuel Bardallo). Además, saldrían del equipo Julio Navarro y Leandro Sánchez Brizuela. En tanto, la buena noticia será la aparición de Martín Canale, quien no pudo estar en el debut por una molestia muscular. Entonces, Defensores de La Esperanza presentaría hoy una formación con cinco cambios y los siguientes nombres: Daniel Doello; Agustín Godoy, Miguel Ríos, Mariano Rosada, Sergio Robles; Marcelo Dorregaray, Martín Canale, Ramiro Litardo, Omar Andrsuzyn; Javier Tejera y Pablo Godoy. Por su parte, Belgrano (dirigido por la dupla José Luis Priano y Pablo Benicelli) alistaría a los mismos 11 jugadores que tenía preparados para su postergado debut. Es decir: Cristian Sánchez; Sergio Salvo, Miguel Manicler, César Machena, Germán Sotto; Facundo Gastellú, Emmanuel Pío, Martín Ríos, Leonel Trielsen; Ángel Salvo y Juan Ignacio Castro. OTAMENDI JUEGA MAÑANA En el otro partido de la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte de este Torneo Federal C, Otamendi FC enfrentará mañana domingo a Sarmiento de Zárate como visitante. El encuentro fue programado para las 18 horas y se disputará en la cancha de Belgrano, en el barrio de Villa Massoni de la vecina ciudad.

EL DEFE CERRÓ AYER SU SEMANA DE ENTRENAMIENTOS CON UNA CHARLA GRUPAL.



Federal C:

Defensores de La Esperanza recibe esta tarde a Belgrano en busca de la recuperación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: