Héctor ”Piru” Rojas responde a las acusaciones

El Secretario del SUPA Bajo Paraná, desmiente a Cristian Casas, Secretario Gremial del mismo sindicato, quien lo acusó mediáticamente de narco, pirata, y de acosar empresas de servicios para imponer la suya en los puertos. También explica un probable conflicto de intereses con el SUPA Campana, sindicato que abrió una sede en Lima días atrás. "Todo este tipo de cosas, pasan cada cuatro años", resume.

-¿Cristian Casas es parte de la CD de SUPA Bajo Paraná?

-Es Secretario Gremial. Desde septiembre pasado que no aparece, pero sigue en funciones. Cuando él se da cuenta que nosotros sabíamos que tenía la intención de armar otra lista a nuestras espaldas, no apareció más. Él tiene las puertas abiertas en el sindicato para continuar con el trabajo que venía haciendo. No era mucho, pero por lo menos lo venía haciendo.

-¿Cuál era su trabajo?

-El Secretario Gremial es el que tiene que relacionarse con las empresas, los delegados, y velar por que se respeten los derechos de los trabajadores: corregir desvíos, anticiparse a los conflictos que puedan surgir… pero la verdad es que hacía más trabajo de oficina que otra cosa. Hasta yo le he enviado mensajes para que vuelva, pero no hubo caso.

-Ud. dice que Cristian Casas tiene las puertas del sindicato abiertas, pero sin embargo él a usted en un programa de Canal 15 lo acusó de varias cosas pesadas…

-Respecto a esa entrevista en la que me vinculó con "El Caballo" Suárez, con un barco con droga que mostraron en la Terminal Portuaria TZ, y otras cosas más, lo primero que quiero hacer es limpiar el nombre de mi esposa. Cristian Casas dijo que mi esposa estuvo presa porque como parte de ese operativo la agarraron con $50 mil en efectivo en la vereda del Banco CrediCoop… Nada que ver. A la mujer que detienen y que tendría relación con todo ese operativo es de apellido Iglesias. Mi señora es Claudia Borghi y no Claudia Guardia, como él dijo. Mi esposa vive en la Av. Rocca, pero no en ese edificio, sino a un par de cuadras de ese lugar. Cuando presentaron a la prensa nacional los resultados del operativo del barco, vino a Zárate hasta la Ministra Bullrich. Si yo hubiese tenido algo que ver, me habrían detenido ese día, no sé… Pero más que nada, quería aclarar el tema de mi esposa, por ella y por mi hijo. Además, Cristian Casas dijo en los medios que tengo campos en el Chaco y en Corrientes, y puedo demostrar que no tengo nada. O una casa en un barrio cerrado, y puedo demostrar que no es mía. También dice que tengo 5 autos y puedo demostrar que tengo un solo auto: un Peugeot 207 y está a nombre de mi mujer. Después, ando en otros vehículos, pero son del gremio.

-Pero además hay una denuncia penal…

-Sí. Cristian Casas me acusa de narcotráfico, extorción, piratería, que apretamos gente, que tenemos relación con una refinería para robar combustible, que tenemos armas de guerra… No sé… yo tengo la conciencia bien tranquila. Mis compañeros también la tienen. Incluso él debería tenerla: durante toda esta cantidad de años que estuvo con nosotros, nunca pasó nada de eso. Creo que si este compañero hubiese tomado otro camino, como corresponde, que es ir a las elecciones como cualquier hijo de vecino, todas estas difamaciones no habrían existido.

-Cristian Casas también dijo que él se decidió a contar todo porque le balearon su hogar.

-Yo me pregunto: si le balearon la casa ¿por qué automáticamente se la agarró con los compañeros de trabajo? Es más: yo soy compadre de él. Soy padrino del nene más grande y teníamos una relación hasta que se fue: he ido a su casa, nos juntábamos a comer. Puedo decir que hasta convivíamos, porque éramos casi una familia en el gremio. Como sea. Cuando sufrió el atentado, lo primero que hizo fue denunciar al gremio y principalmente a mí. No tiene pruebas de eso, y yo supe lo que pasó dos días después, porque ni siquiera estaba en Campana. Ahora, yo digo: si él tuvo algún problema, o tiene algún problema, o anda en alguna otra cosa que se arregle él. Pero que no me meta a mí, ni al gremio, ni a mi familia en todo eso. Si tiene problemas, que se maneje él.

-¿A usted lo llamaron a declarar?

-Nunca. Todas estas denuncias que hizo Cristian Casas, más otra denuncia que hizo otra persona, las tienen mis abogados. Llegado el momento van a tener que demostrar ante la Justicia. Ahora estoy tranquilo, no quiero llevarme por la calentura y por eso esperé para hablar con la prensa, y porque quería estar bien documentado. Calculo que no me han citado porque no deben tener nada concreto en mi contra. Tengo la conciencia tranquila. Y creo que a Cristian Casas no le creyó ni la madre. Si no estoy mal informado, en el caso del atentado a su casa, presentó como testigo a un primo de él, que es delegado en una empresa tercerizada que trabaja en la terminal portuaria TZ de Zárate. Se llama Mario Casas. Le mandaron dos citaciones a declarar y como no se presentó, lo fueron a buscar con la policía. Cuando llega a la UFI ni sabía para qué lo citaban, y le explicó al Fiscal que no podía declarar en mi contra porque ni siquiera estaba en la casa de su primo cuando pasó lo del tiroteo.

-Casas también dijo que usted tiene una empresa de servicios portuarios, y se dedica a desplazar a otras empresas, para quedarse con los contratos.

-Hay dos empresas tercerizadas en la terminal portuaria Delta Dock, en Lima. Estas dos empresas se venían manejando con un listado de 45 compañeros, con antigüedad, con todo en orden, y los dejaron sin trabajo. Cuando explota este tema con Cristian Casas, estas empresas se pliegan a él, diciendo que las estamos apretando para correrlos a ellos y meter una empresa mía. Todo es una mentira. Nosotros veníamos accionando a favor de esos 45 compañeros, eso no es apriete: es nuestro trabajo. Y lo cierto es que nos sentamos en el Ministerio de Trabajo y de esos 45 logramos reincorporar a 12, que son los de más antigüedad y los que más necesidades tienen. Después de tantas idas y venidas con estas dos empresas (una de llama SEP SA, que es de Antonio Nuñez, y la otra se llama Emport SA, que es de Luciano Silva) nos pusimos de acuerdo en sólo 10 minutos. ¿Por qué tanto tirar de la soga si en 10 minutos nos íbamos a poner de acuerdo? En el medio hubo varias audiencias de conciliación y durante todo ese tiempo salieron en los medios a decir junto con Casas que nosotros los estábamos hostigando para que se vayan.

-Pero usted, ¿tiene una empresa de servicios portuarios o no?

-Yo no tengo empresa. Si la tuviese, no hubiese firmado el acuerdo para que reincorporen a esos 12 compañeros. Pero esto pasa con todas las empresas del sector: mientras ellos respeten lo que se firma, respeten los puestos de trabajo, y principalmente a los trabajadores, nosotros no tenemos problema. Estamos para defender a la gente.

-Y la empresa "Trabajos Portuarios", ¿existe?

-Sí, existe. Trabaja en Lima y Zárate. También le da trabajo a gente en Entre Ríos. Pero no tengo nada que ver con esa empresa.

-¿Y cómo es que SUPA Campana pone un local en Lima, cuando sería jurisdicción de SUPA Bajo y Delta Paraná?

-En el 2016 SUPA Bajo y Delta Paraná cumplió 10 años de existencia como gremio y dentro de la FEMPINRA (la federación que agrupa a los marítimos, portuarios, y otros gremios vinculados con la navegación). Cuando se firmó el Convenio 431/05 suscripto por todas las cámaras, la federación, y los puertos privados, fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es el único convenio que hay. Pero qué pasa: hay dos empresas importantes que se van de Campana, con gran volumen de trabajo. Una es Holcim. Fueron a una licitación entre Euroamérica (de Campana) y Delta Dock (de Lima), y la ganó Delta Dock. Es decir: Holcim se va para Lima, que es nuestra jurisdicción. Justo en ese momento, que los dos empresarios me acusan, que Casas sale a decir todo lo que dice, inauguran en Lima un local del SUPA Campana. Muy raro todo. Está todo armado para dividir a la gente. Podrán decir cualquier cosa, pero todos nuestros afiliados están en blanco.

-¿Pueden convivir dos gremios que dicen representar al mismo tipo de trabajador?

-El titular de SUPA Campana es Gustavo Rodríguez, y he tenido varias reuniones con él como para unificar y tirar para adelante todos juntos. Incluso lo llevé a hablar con la FEMPINRA. Él dice que sí, pero después sale con otra cosa. Yo lo respeto, pero me parece que está defendiendo intereses patronales que se están yendo de Campana para Lima, y lo que quieren hacer en Lima es dividir, y que explote todo. Nosotros no lo vamos a permitir. Y quiero hacer responsable al SUPA Campana de lo que pueda llegar a pasar en los puertos de Zárate, Lima, Las Palmas y el resto de los puertos donde estamos nosotros. Porque el único convenio que hay, lo tenemos nosotros. Rodríguez, y el SUPA Campana no tienen convenio. Realmente no sé cómo se manejan con el Ministerio de Trabajo de Campana, si no tienen un convenio homologado como referencia. Además, soy secretario a nivel nacional de la FEMPINRA y tengo injerencia como para ir a los puertos de Campana y ponerlos en evidencia porque están haciendo mal las cosas. Pero no quiero que haya problemas, porque el empresario está con este muchacho. Ahora se instalaron en Lima y dicen que quieren acomodar el corredor Campana – Zárate – Lima. ¿No ordenaron Campana y quieren salir a ordenar afuera? Ahora, si ellos tienen un proyecto mucho mejor que nosotros, hasta nosotros nos sumamos. Nosotros tenemos un convenio que tendrá cosas para mejorar, como todo, pero es el único homologado que existe por ahora.

-¿Usted cuánta gente maneja en la zona?

-Entre las terminales de TZ, Delta Dock, Las Palmas y los depósitos fiscales, sumando los 5 gremios de la federación, manejamos alrededor de 4000 personas. Y sólo como SUPA Bajo y Delta Paraná debo andar en los 1000. Después tenemos afiliados en Ibicuy, Paranacito, Concepción del Uruguay, Corrientes, Diamante, Chaco… si Dios quiere pronto se suma Posadas. Muchos con trabajo efectivo, algo que los estibadores nunca tuvieron. Después hay muchos eventuales, por supuesto, porque varía por la demanda. Nuestro piso es de unos 2000 trabajadores.

-¿Y SUPA Campana cuánta gente maneja?

-Creo que unos 200 compañeros.

-¿Y cómo los maneja sin convenio?

-Gustavo Rodríguez dice que el SUPA Campana tiene la Personería Gremial. Pero para poder firmar un convenio, tiene que estar federado.

-SUPA Campana es el gremio madre, una agrupación histórica. Y SUPA Bajo Paraná es una entidad posterior.

-SUPA Campana es una agrupación histórica, y de hecho yo fui uno de sus afiliados. Lo que pasó es que SUPA Campana estaba acéfalo. Cae la FEMPINRA y nos organiza: nos afiliamos al SUPA Capital y los estibadores pasamos de ganar $450 a $1500 sólo por estar dentro del convenio homologado por el Ministerio de Trabajo. Pero hubo elecciones y el que gana se va de la FEMPINRA y SUPA Capital nos deja sin representación. Fue entonces que nos banca la FEMPINRA y en el 2006 creamos SUPA Bajo y Delta Paraná. Fue el 11 de junio de 2006, a las 6 de la tarde, en Zárate. Este año cumpliremos 11 años de actividad. Nosotros no estamos para echar ni poner empresas. Estamos para defender a los compañeros de trabajo. Pero estoy acostumbrado. Todo este tipo de tironeos pasan cada cuatro años.

-¿Por qué cada cuatro años?

-Porque cada cuatro años hay elecciones. Son herramientas que algunos compañeros utilizan equivocadamente para tratar de llegar.





Héctor Rojas: "Quiero hacer responsable al SUPA Campana de lo que pueda llegar a pasar en los puertos donde estamos nosotros"