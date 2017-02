La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 Justicia por mi Mamá:

"Si te metés con el jefe te metés con todos" Hace pocos días, Ana Laura Mussi sufrió un episodio de violencia muy grave. Una camioneta la obligó a frenar su auto. Un hombre bajó y la amenazó: "Dejá de investigar. Si te metés con el jefe te metés con todos. Vos y tu hija van a terminar como tu mamá" le dijo el hombre que tenía acento paraguayo. Pero eso no fue todo. En su mano llevaba una botella rota, y con ella la golpeó en la cara y la cortó en su brazo y su pierna. Aun shockeada por el ataque, Ana Laura dice estar más fuerte que nunca: "En estas últimas semanas estaba un poco deprimida y cansada de todo esto. Pero el ataque me dio mucha fuerza y reafirmó mi voluntad de seguir luchando hasta el final buscando Justicia por mi Mamá." María Cristina fue asesinada en Los Cardales en 2014, y durante dos años la causa no tuvo mayores avances. Cuando cambió el fiscal, hace seis meses, todo se precipitó y ahora se está al borde del juicio oral. Con muchas esperanzas, su hija Ana Laura, junto a la familia, sigue luchando por Justicia: "Espero que pronto se termine esta tortura, para poder llorar a mi mamá en paz". María Cristina Manzanares apareció muerta en la pileta de la casa que alquilaba el 1 de febrero de 2104. El fondo daba a la casa del propietario, único imputado en la causa junto a su esposa. María Cristina vivía sola, y ya tenía una historia de intimidaciones y acoso por parte del dueño de la casa. Desde el primer momento el forense que sacó a María Cristina de la pileta dijo que se trataba de una muerte violenta y no se trataba de un suicido. María Cristina tenía golpes, marcas de haber sido arrastrada y arañazos. También en ese instante empezaron los hechos sospechosos en la causa. La fiscalía a cargo del Dr. Camilo Quiroga caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte", aunque todas las pruebas e indicios apuntaban al asesinato. El único imputado, el dueño de la casa, nunca estuvo detenido. Es el dueño de una conocida pizzería en Los Cardales, y tiene antecedentes por acoso sexual y violencia de género. Pero nada de eso conmovió al fiscal que seguía ignorando pruebas y circunstancias en una causa que navegaba a la deriva. Se investigó mal, se perdieron pruebas, se tomaron mal las huellas y rastros en la escena del crimen, y hasta desapareció misteriosamente la ropa que vestía la víctima el día del asesinato. En ese momento empezó la lucha de los hijos de María Cristina clamando por justicia, y se transformaron en los únicos impulsores de la investigación. "Sin quererlo fuimos policías, abogados y fiscales. Conseguimos testigos, buscamos pruebas, denunciamos la inoperancia y la desidia. Nuestra desesperación y soledad era absoluta", recuerda desencajada Ana Laura Mussi, la hija de María Cristina, que junto a sus hermanos se cargó el proceso sobre sus espaldas. "Al principio nadie nos creía, hasta que de a poquito la gente de Los Cardales empezó a ver que aparecían testigos, y aparecían datos que apoyaban nuestra versión. De a poco nos empezaron a apoyar y espontáneamente se acercaba gente y nos contaba algún detalle nuevo, o simplemente nos apretaban la mano y nos deseaban mucha fuerza. Así fue que hicimos varias marchas pidiendo justicia, con el acompañamiento de mucha gente que no quiere que en Cardales ande suelto un asesino." Pero la causa seguía igual, hasta que el fiscal Quiroga, acosado por las múltiples denuncias por mal desempeño en esta y muchas otras investigaciones, renunció a su cargo. Tomó la causa la Dra. Irene Molinari, y todo cambió. Se volvieron a practicar pericias, se recolectaron nuevas pruebas, se tomaron nuevos testimonios. La causa dio un vuelco arrasador, y ahora, casi 6 meses después, el expediente está casi listo para ser elevado a juicio oral. "Para nosotros fue la confirmación de que estábamos en lo correcto, y volvimos a tener fe en la justicia, volvimos a confiar en que se está haciendo todo lo posible para encontrar la verdad en relación a la muerte de nuestra mamá", reconoce esperanzada Ana Laura. El próximo paso importante en la causa será el 22 de febrero, cuando por primera vez luego de 3 años se tomará declaración indagatoria a los imputados en la causa, Fabián Vitasse y su esposa Juana de la Cruz Szaran, que están acusados de homicidio simple. Después de eso solo quedará pendiente el cierre de algunas etapas preliminares de la investigación antes de la realización del juicio oral. Allí se valorarán las pruebas, y la familia de María Cristina y sus abogados están convencidos que se llegará a una condena por femicidio. Con la ansiedad a flor de piel esperando la resolución de la causa, Ana Laura recuerda a su mamá como una mujer vital, feliz y libre. "Murió como ninguna mujer merece morir. En la causa está probado que hubo acoso, hubo violencia de género y finalmente hubo un femicidio. Nosotros y mucha gente de Cardales estamos pidiendo a gritos que la justicia resuelva el tema. Esta persona está suelta, está cerca de nuestras mujeres, de nuestras hijas, de nuestras madres. Esto se tiene que terminar con una sentencia y tiene que ir preso. Personalmente espero que pronto se termine esta tortura, para poder llorar a mi mamá en paz."

