Se impuso 1-0 ante Belgrano de Zárate con un tanto marcado por Javier Tejera de penal, a los 23 minutos. De esa manera, dejó atrás la derrota del debut ante Otamendi. El desahogo del cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes de Defensores de La Esperanza cuando Ignacio Pastor marcó el final del encuentro ante Belgrano de Zárate explica por sí solo la importancia que tenía para el equipo de nuestra ciudad este compromiso. Es que la derrota ante Otamendi en el debut había calado hondo en el Verdinegro. Sobre todo porque cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes sabían que "el Defe" podía dar mucho más. Y así salieron los dirigidos por Miguel Ríos y Cristian Tejera a la cancha: enfocados en revertir aquella imagen y quedarse con los tres puntos. Y con mucha actitud, lograron cumplir el objetivo para sumar tres puntos fundamentales para su futuro en esta Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. La diferencia la encontró a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Javier Tejera se hizo cargo del penal que ejecutó con una frialdad notable: pinchando la pelota arriba, a la izquierda del arquero Cristian Sánchez, quien fue abajo y al otro palo. Después, Defensores de La Esperanza supo defender esa ventaja. Especialmente en el segundo tiempo, con un gran esfuerzo colectivo solventado en la seguridad de su arquero Daniel Doello y de su primer marcador central, Miguel Ríos. Incluso, el "1" tuvo buenas respuestas cuando lo exigieron. Y en la que quedó fuera de escena contó con la ayuda del propio Ríos, quien sobre la línea despejó un toque de Ángel Salvo que se metía contra el poste izquierdo. Belgrano se apoyaba por entonces en Emmanuel Pio (ex Banfield) y Martín Ríos para generar juego y optaba por desbordes por la izquierda para tratar de encontrar al propio Salvo y al grandote Castro. Pero terminó chocando una y otra vez contra el Verdinegro, que también tuvo puntos sobresalientes en el despliegue de la dupla Dorregaray-Canale, en la solidez de Robles por izquierda y en el incansable trabajo que arriba hicieron Tejera y Pablo Godoy. Para no sufrir hasta el último minuto, al Defe le faltó tranquilidad para manejar la pelota en campo rival y para explotar los espacios que fueron surgiendo con el correr de los minutos. No importó: el 1-0 finalmente le alcanzó. Y fue festejado a lo grande, aunque sabiendo también que recién se trata del primer paso. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE LA ESPERANZA (1); Daniel Doello; Agustín Godoy, Miguel Ríos, Mariano Rosada, Sergio Robles; Omar Andrsuzyn, Marcelo Dorregaray, Martín Canale, Ramiro Litardo; Javier Tejera y Pablo Godoy. DT: Miguel Ríos - Cristian Tejera. SUPLENTES: Walter Cruz, Franco Bonfanti, Leandro Sánchez Brizuela, Javier González y Nicolás Giménez. BELGRANO (0): Cristian Sánchez; Sergio Salvo, Miguel Manicler, César Machena, Germán Sotto; Facundo Gastellú, Emmanuel Pío, Juan Cebrian; Martín Ríos; Ángel Salvo y Juan Ignacio Castro. DT: Pablo Benicelli. SUPLENTES: Nicolás Galíndez, Ignacio Fernández, Maximiliano Asencio, Matías Ascaso y Valentín Gambelli. GOL: PT 23m Javier Tejera (DEF), de penal. CAMBIOS: ST 24m Gambella x Sotto (BEL), 32m Sánchez Brizuela x Dorregaray (DEF) y Asencio x Gastellú (BEL); 39m Fernández x Cebrian (BEL) y Giménez x Litardo (DEF); y 45m González x Godoy (DEF). AMONESTADOS: Doello, Robles, Dorregaray, Andrsuzyn y Tejera (DEF); Sánchez, S. Salvo y Pio (BEL). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Ignacio Pastor. ASISTENTES: Juan Francisco Sánchez y Lucas Machado.

JAVIER TEJERA MARCÓ EL GOL DE PENAL CON UNA DEFINICIÓN CARGADA DE SUTILEZA. LUEGO FUE IMPORTANTE PARA AGUANTAR LA PELOTA EN CAMPO RIVAL. HOY JUEGA OTAMENDI EN ZÁRATE En el otro partido de la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte de este Torneo Federal C, Otamendi FC enfrentará esta tarde a Sarmiento de Zárate como visitante. El encuentro fue programado para las 18 horas y se disputará en la cancha de Belgrano, en el barrio de Villa Massoni de la vecina ciudad. Tras la victoria de ayer de Defensores de La Esperanza, el Gallito llegará a Zárate sabiendo que un nuevo triunfo lo mantendrá como líder y con muy buenas perspectivas a futuro. El equipo dirigido por Mauricio Torreira derrotó 1-0 al Defe en la primera fecha, mientras que Sarmiento no pudo debutar porque su partido con Belgrano fue suspendido por lluvias (se jugará el miércoles). Para esta competencia, Sarmiento ha sumado hombre de mucha trayectoria en el fútbol de Ascenso, como el delantero Darío "Chavo" Lema y el defensor Ariel Groothuis.

Defensores de La Esperanza recuperó su imagen con un importante triunfo sobre Belgrano

